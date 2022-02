"Regreso a clases ¡ya!", anuncia Secretario de Educación

El secretario de Educación, Mario Gómez Monroy, dijo que la capacidad en las escuelas será del 50% y sólo aquellas escuelas que están vandalizadas o que tiene problemas de infraestructura no regresarán a clases, estimando que es entre un 10 y 12%.

El secretario de Educación, Mario Gómez Monroy, dijo que la capacidad en las escuelas será del 50% y sólo aquellas escuelas que están vandalizadas o que tiene problemas de infraestructura no regresarán a clases, estimando que es entre un 10 y 12%.

Indica que todos los maestros ya se han aplicado la vacuna de refuerzo contra el Coronavirus y en cuanto a los alumnos de 5 a 13 años que no han sido vacunados, el secretario dijo que hasta el momento no se ha tenido problemas con este sector, "los niños no tienen clases presenciales y andan de aquí para allá. Ahora van estar concentrados y con los protocolos de bioseguridad".

"Me voy a adelantar, según el decreto que se emite este 15 de febrero, ya existen las condiciones para el regreso completo en los planteles en todos los municipios", aseguró ayer en la Universidad Politécnica de Altamira.

Indicó que tampoco tienen registro de profesores que no se hayan aplicado el inmunológico, lo que habla de un regreso seguro a las aulas.

Al hablar de las escuelas de tiempo completo, Gómez Monroy dijo que esta modalidad no ha desaparecido, sólo se está en espera de lo que decida la Federación.

Reiteró que las aulas estarán al 50% y serán las directivas de los planteles quienes decidan cómo se habrán de distribuir en clases de 3 a 5 horas diarias.

Asimismo precisó que habrá clases de educación física en donde también se tomarán medidas de bioseguridad a fin de evitar los contagios.

Mencionó que hay escuelas vandalizadas en Reynosa y Victoria y, ya se trabaja en su restauración para en forma rápida iniciar con las clases presenciales.

Por último agregó que son 29 municipios que se suman a las clases presenciales, pues en 14 ya se estaba dando de manera híbrida.

EL REGRESO

* Aulas al 50 por ciento de capacidad

* Clases de 3 a 5 horas diarias

* Directivas de escuelas definirán distribución de alumnos

* Uso obligatorio de cubrebocas

* Filtros sanitarios en los accesos

* Educación Física con medidas sanitarias