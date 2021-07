A través de un comunicado, el recinto legislativo de esta entidad explicó que avaló reformar el artículo sexto en su numeral 1 de la Ley Orgánica del municipio libre del estado de San Luis Potosí para modificar dicho nombre, como homenaje a Julián Carrillo Trujillo, compositor potosino.

Noticia Relacionada Regresan nombre a municipio en honor a Julián Carrillo Trujillo

Se explicó que esta iniciativa fue presentada por el Cabildo de Ahualulco, acordado en sesión del 30 de septiembre de 2019, con el objetivo de recuperar esa denominación, pues hasta 1932 se nombró al municipio como "Ahualulco del Sonido 13", en honor a Carrillo.

Dicho personaje, indicó el Congreso, comprobó en forma científica y ante decenas de asistentes al Teatro Principal su teoría del microtonalismo, con lo cual consiguió el reconocimiento a nivel internacional por su investigación y aportaciones a la música.

En la exposición de motivos del dictamen se indicó que no ha habido otra persona nacida en este municipio que iguale o supere en esta o cualquier otra disciplina artística los logros y trascendencia de Julián Carrillo, por lo que Ahualulco se llamará Ahualulco del Sonido 13 como un homenaje a su trabajo y legado.

SONIDO 13

Sonido 13 es un nombre simbólico dado por el compositor y teórico mexicano Julián Carrillo al método de empleo de microtonos de su propia invención. Los microtonos son las unidades de una escala musical no tradicional, cuya magnitud es menor al semitono, por ejemplo, el que suena entre un do y un do sostenido, o un si y un si bemol.

La primera composición de Carrillo en demostración de sus teorías fue Preludio a Colón.

"El sonido 13, en el sentido literal de la palabra, fue el primero que rompió el ciclo clásico de los doce sonidos existentes, a la distancia de un dieciseisavo de tono (que fueron los intervalos logrados por mí en mi experimento entre las notas sol y la de la cuarta cuerda del violín), y cuya constante matemática es 1,0072; pero ahora, sonido 13 es un nombre que abarca el total de mi revolución, que ha conquistado en su desarrollo una multiplicidad de intervalos musicales jamás soñados; que ha inventado y construido nuevos instrumentos que han sido tocados en conciertos en los centros más linajudos, tanto en Europa como en América, y que, además ha planteado una reforma total de las teorías clásicas tanto de música como de física musical; que ha escrito los libros técnicos para su desarrollo, inventando un nuevo sistema de escritura", publicó Carrillo en su momento.

BIOGRAFÍA

Nacido el 28 de enero de 1875, Julián Carrillo es reconocido internacionalmente por ser el creador del Sonido 13 y comprobar científicamente su teoría del microtonalismo, como señala el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

De 1932 a 1944, el municipio potosino que vio nacer a Julián Carrillo llevó el nombre de Ahualulco del Sonido 13, nombre que retomará próximamente.

Carrillo Trujillo fue dos veces director del Conservatorio Nacional de Música del INBAL, así como director de la Orquesta Sinfónica Nacional. Además, fue fundador de la Orquesta Sinfónica Beethoven y la Orquesta del Sonido 13 en Nueva York.

Entre sus maestros se cuentan a destacados músicos como el violinista Pedro Manzano y el compositor Melesio Morales, así como a Francisco Ortega y Fonseca, de quien aprendió física, acústica y matemáticas.

Además, estudió en el Real Conservatorio de Leipzig con maestros como Hans Becker, Johan Merkel y Salomon Jadassohn.

Además de trabajar en la teoría del Sonido 13, el músico mexicano diseñó y construyó pianos y arpas microtonales para interpretar sus composiciones.

En 1963 recibió el Gran Premio de la Música de América Latina, de París, Francia, país que lo nombró en 1954 como Caballero de la Legión de Honor, mientras que el gobierno de Alemania lo condecoró con el Collar de la Gran Cruz del Mérito.

Además, fue reconocido con la medalla de oro en la Exposición Mundial de Bruselas en 1958. En reconocimiento a sus aportes a la música, los restos de Julián Carrillo yacen en la Rotonda de las Personas Ilustres en el Panteón de Dolores ubicado en la Ciudad de México.