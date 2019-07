Regresa entre amigos

Ciudad de México.-

Este ha sido un buen año para Alan Estrada, no sólo su videoblog "Alan por el mundo" sigue creciendo con más de 2 millones de seguidores, también estrenó la película "¿Conoces a Tomás?" y está por presentar su voz a uno de los personajes principales de la película "Día de muertos", junto a Memo Aponte y Fernanda Castillo y, como cereza del pastel, volverá al teatro musical después de cinco años de ausencia, con el espectáculo "Fuera del elenco, en concierto".

"Corro a mis clases de canto porque hay telarañas —bromea el también influencer—, me siento muy bien, sobre todo que esto no es una temporada teatral muy larga, que me da ansiedad y estrés de que me pierdo todo en la vida que pasa afuera, por eso me parece una oportunidad fabulosa".

ELENCO

Él junto a otros seis actores del teatro musical: Mario Sepúlveda, Majo Pérez, Aitza Terán, Ana Cecilia Anzaldúa y Paloma Cordero, fueron convocados por la casa productora Play House, autora de este proyecto en el cual tendrán oportunidad de interpretar las canciones y los personajes que jamás habían podido por varias razones.

"Es un reto y asusta, porque son muchas canciones que no necesariamente son sencillas; los temas de teatro musical tienen su complejidad, unas más que otras, aun así sí es un gusto poder cantar canciones que yo interpreto en la regadera, porque sé que en el teatro no voy a poderlas cantar", dice Alan.

NO ERA EL PLAN

Volver a los musicales no es algo que Alan tenga en mente, aunque dice que le encantaría en un proyecto de pocas semanas, porque sabe lo difícil que esto es.

"Hubo un momento en que sentía que la vida se me iba de las manos, todo lo que pasaba afuera (bodas, reuniones, paseos, etcétera) me lo perdía, no sólo por las funciones, por los ensayos, no desvelarte para cuidar la voz, en fin. Cualquier maestro de canto te dice que es una locura cantar ocho veces a la semana cualquier obra musical por el gran desgaste, es como un deporte de alto rendimiento".

´El espectáculo comienza el 8 de agosto con Alan y Aitza, el 22 sigue con Paloma y Mario; Majo y Ana Cecilia van el 5 de septiembre, todo en el escenario del Foro Viena.