Registra Tamaulipas la cifra más alta por Covid

En este escenario de alerta máxima y ante la propagación de la variante viral Ómicron, varios estados del país retrocedieron este viernes en el semáforo epidemiológico por un aumento de casos de Covid-19.

Se trata de Guanajuato, que pasó de verde a amarillo, al igual que Estado de México, mientras que Quintana Roo, Zacatecas, San Luis Potosí y Durango pasaron al naranja.

Estos cambios estarán acompañados de ciertas restricciones en lugares públicos y actividades al aire libre que cada gobierno definirá.

Los estados tienen diferentes panoramas respecto a la evolución de la "cuarta ola´´ de Covid, relacionada con la variante Ómicron, la cual ha mostrado ser capaz de crear más contagios.

31 EN ROJO

Ante esta situación, la secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, hizo un llamado a la población a completar el esquema de vacunación y reforzar las medidas preventivas.

Hasta el día de hoy 31 de los 43 municipios del estado se encuentran en semáforo rojo incluyendo todos los de la franja fronteriza desde Nuevo Laredo hasta Matamoros.

En el histórico de diagnósticos de Covid-19 la cifra más alta fue el 13 de agosto del 2020 cuando 1 mil 352 personas resultaron positivas, lo que forma parte de la primera ola de contagios de esta enfermedad.

ACORRALA MANCHA VIRAL AL ESTADO

EN REYNOSA

En solamente 24 horas, la ciudad de Reynosa registró 250 nuevos contagios de Covid, originado por la nueva variante Ómicron.

En este escenario, el estado de Tamaulipas registró ayer 1 mil 560 nuevos casos de Coronavirus y cinco fallecimientos asociados a complicaciones graves por el virus.

La entidad continúa en semáforo de riesgo epidemiológico color rojo, lo que representa un riesgo de contagio elevado, de ahí la importancia de evitar salidas no esenciales, lavarse las manos frecuentemente, mantener la sana distancia, utilizar cubrebocas en todos los espacios públicos y no saludar de mano, abrazo o beso.

Reynosa suma ya 14 mil 279 casos de Covid a dos meses de llegar a los dos años de pandemia y mil 449 defunciones.

Ayer había en investigación 150 casos de los cuales las autoridades van a confirmar o descartar.

Reynosa sigue en semáforo rojo, con alto riesgo de contagio, por lo que autoridades piden no bajar la guardia.

Exigirá EU certificado en los viajes por tierra

A partir de mañana, el Departamento de Seguridad Nacional requerirá que las personas no estadounidenses que deseen ingresar a Estados Unidos a través de puertos de entrada terrestres y terminales de transbordadores en las fronteras con México y Canadá deben estar plenamente vacunados y mostrar su certificado de vacunación, ya que los casos de Covid-19 continúan aumentando en todo el país.

En un comunicado, la dependencia dijo que estas nuevas restricciones se aplicarán a personas no estadounidenses que viajen por motivos esenciales y no esenciales y que no se aplicarán a ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes legales o nacionales estadounidenses.

"A partir del 22 de enero de 2022, el Departamento de Seguridad Nacional requerirá que las personas no estadounidenses que ingresen a los Estados Unidos a través de puertos de entrada terrestres o terminales de ferry a lo largo de nuestras fronteras norte y sur estén completamente vacunadas contra Covid-19 y estén preparadas para mostrar comprobante de vacunación relacionado", dijo el secretario Alejandro N. Mayorkas.

"Estos requisitos de viaje actualizados reflejan el compromiso de la Administración Biden-Harris de proteger la salud pública al tiempo que facilitan de manera segura el comercio y los viajes transfronterizos que son críticos para nuestra economía".

Estos cambios, que se anunciaron por primera vez en octubre de 2021 y se realizaron en consulta con la Casa Blanca y varias agencias federales, incluidos los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), alinearán las medidas de salud pública que rigen los viajes terrestres con las que rigen los viajes aéreos internacionales.

LOS REQUISITOS PARA INGRESAR

Certificar verbalmente su estado de vacunación contra el Covid-19

Proporcionar prueba de una vacuna aprobada por los CDC

Estar preparado para presentar cualquier otro documento.