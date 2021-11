Regina Orozco tiene suerte con galanes jóvenes

LE DA MIEDO TINDER

"Luego me meto a (la aplicación de citas) Tinder y digo: ´ay, no´. Los dejo plantados porque como que me da ñáñaras, no por ser Tinder, pero como que no me animo", comenta.

Orozco, de 57 años, también revela que curiosamente tiene mucha suerte con chavos menores que ella y no se niega a la oportunidad.

En Tinder, indica, hay algunas potenciales parejas que resultan un fiasco, pero eso sucede incluso cuando un conocido le presenta un galán.

"Te vas primero a un cafecito donde hay más gente y te vas dando cuenta cómo es. Sí tengo ´matches´ (ligues), pero no como quisiera. Ya llevo cuatro noches soñando con novio, yo creo que ya voy a ver qué onda".

"Soltera ya tengo un chorro y como que el cuerpecito me dice que ya", agrega.

SE IDENTIFICÓ COMO PANSEXUAL

A Regina se le llegó a identificar como pansexual; es decir, que tiene atracción hacia otras personas independientemente de su sexo o identidad de género. Sin embargo, ella cuenta que no es el caso

"Yo tuve una novia hace 38 años y me siguen preguntando y yo lo que dije: ´bueno, es que a lo mejor yo era pansexual o soy ´queer´ porque yo me enamoro del corazón de las personas, pero ya las mujeres no me han gustado´", indica.

"Ahorita los chavos andan probando como de todo y yo decía: ´pues yo también lo hice de chamaca, aparte me corrieron (de casa) y todo´. Yo conozco a muchísimas que también probaron de todo y que no lo han dicho, pero qué bueno, cada quien".

Comenta que no sabe si volvería a salir con una mujer, pero al menos ya se dio la oportunidad de probar.

"Igual llega un chavito porque he sido ´cougar´. Llegué a tener hace poquito un novio 25 años menor que yo. He andado con muchos chamacos. Alejandra Bogue me dice: ´mana, es que tú y yo somos chavas leyenda, o sea, chamacas con edad y con experiencia".