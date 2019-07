Refuerza Atlético sus ataque

El ex delantero de las Chivas y Atlético San Luis, José Jesús Gurrola Castro, se convirtió en el primer bombazo del Atlético Reynosa de cara al próximo torneo en la Liga Premier.

Reforzar el ataque es una prioridad para el conjunto fronterizo y Gurrola se puede considerar como un refuerzo de mucho peso.

El jugador proviene del Atlético San Luis donde no tuvo muchos minutos pero fue parte del plantel que consiguió el campeonato y el ascenso a la Liga Mx hace un par de meses bajo el mando de Alfonso Sosa. El futbolista estará arribando a Reynosa este sábado para incorporarse de inmediato a la pretemporada

José Gurrola es surgido de las Chivas Rayadas de Guadalajara, cumplió con todo el proceso de fuerzas básicas pasando por la Sub 15, Sub 17 y Sub 20 y Liga Premier. Con el Rebaño Sagrado debutó en la Primera División jugando el clásico tapatío contra el Atlas en el Clausura 2018.

Es oriundo de Hermosillo, Sonora y a sus 21 años de edad tiene mucha experiencia. No es el clásico 9 rematador, es un delantero que se mueve bien dentro y fuera del área.