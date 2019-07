Recortes no afectan aún al ISSSTE local

Los recortes a las partidas financieras que ha aplicado el gobierno federal en el tema de salud, no han afectado todavía al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en la ciudad Reynosa.

Ignacio Moreno Valdez, director de la clínica del ISSSTE local, comentó que solamente en las tiendas ISSSTE, pero Reynosa no cuenta desde hace años con el establecimiento.

"Dentro de nosotros no ha habido recorte, al menos aquí en ISSSTE Reynosa, no se si ha habido reportes en delegación, pero no tengo información de que se haya hecho un recorte ahí", dijo.

Explicó que en el caso de los medicamentos, solamente tienen tiempo de espera de uno o dos días, mientras llega el camión, pero es lo normal.

Incluso se pide a los derechohabientes que se programen sus consultas a tiempo, para que los tengan a tiempo.

"Ha sido muy poco pero ha sido por dos días en lo que me llega el camión pero es parte del presupuesto, solo es reprogramar tus consultas con tiempo", expresó.

Explicó que otro tipo de recortes no se han presentado en el ISSSTE Reynosa, ni tampoco en delegación, por lo que continúan trabajando normalmente.