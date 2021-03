Recomiendan las alternativas de suministro

Ante el cambio climático y la infraestructura energética deficiente de México, especialistas consideraron que los apagones o la falta de gas natural podrían ocurrir de manera más recurrente y recomendaron tener alternativas de suministro o prepararse para este tipo de eventos.

"Muchas inversiones privadas en parques de generación de energía actualmente están detenidas y desde hace dos años se han detenido inversiones en transmisión y generación de energía... Todo esto implica que al haber una creciente demanda de energía y al contar con infraestructura insuficiente podría haber más apagones, ya sean programados o no programados", señaló Alfredo Beltrán, director de GreenLux.

Beltrán explicó que una alternativa pueden ser los sistemas híbridos de paneles solares, que incorporan baterías para almacenar energía e inversores que permiten operar tanto con baterías y con la red eléctrica de CFE.

Detalló que los sistemas tradicionales con paneles solares, que no cuentan con baterías, necesitan de CFE para funcionar.

SE BLOQUEA

"Al momento de haber un corte de 'luz' el sistema se bloquea y ya no contamos con energía eléctrica, esto se debe a que el equipo se tiene que sincronizar a la red eléctrica de CFE, es decir, CFE pone el voltaje y los paneles solares ponen la corriente eléctrica, pero si no hay voltaje no fluye la corriente y se bloquean, en el caso de un sistema híbrido entran las baterías y energiza el edificio", refirió.

Beltrán señaló que la diferencia en la inversión entre un sistema tradicional y uno híbrido sería de unos 8 mil dólares en promedio, equivalente a aproximadamente dos años más en el periodo de retorno de inversión.