Reclaman resultados por los desaparecidos

Señaló que en los municipios con mayor índice de desaparecidos como Reynosa y otros municipios, se genere una oficina de comisión de búsqueda de personas.

"Es muy raro que se encuentre a alguien así, porque no buscan, porque no hay esa respuesta, porque no hay una estructura de trabajo para esto", dijo.

Explicó que se requiere mayores operativos y una mesa de trabajo estandarizada de búsqueda de personas.

"Nosotros ya fuimos a Victoria y expusimos nuestra petición a la Fiscal, que en los lugares de Tamaulipas que hay mayor índice de desaparecidos, prácticamente que hagan algo, porque necesitamos más personal de búsqueda, personal capacitado", recalcó.

Los familiares de personas desaparecidas quieren que las autoridades pongan mayor atención en este rubro.