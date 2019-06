Recibe López Obrador a Andy Ruiz

Cd. de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador recibió este martes al boxeador Andy Ruiz, quien se convirtió en el primer campeón mundial mexicano de peso pesado después de derrotar por nocaut técnico al boxeador británico Anthony Joshua, en el Madison Square Garden de Nueva York.



El pugilista arribó esta mañana a Palacio Nacional acompañado de Miguel Torruco, titular de la Comisión Nacional de Boxeo (Conabox), con quien realizó un breve recorrido por el histórico recinto.



Antes de su encuentro privado con el Mandatario, mostró la réplica del cinturón y los guantes dorados que trajo de regalo para el tabasqueño.



En entrevista se dijo orgulloso y emocionado por haber cumplido su sueño y poder visitar al Presidente.



"Significa mucho, es algo que quería hacer desde hace mucho y ahora que ando logrando mis sueños me siento muy orgulloso. Estamos mirando la historia, me siento muy emocionado", dijo.



"Quería traes a mi papá, a mi mamá y todo mi equipo y hacer algo grande. Hice historia para México y quiero que todos sepan que soy mexicano también y ando bien orgulloso de estar aquí".



Ruiz hizo un llamado a los jóvenes para trabajar y luchar por sus sueños aunque enfrente obstáculos.



"Todo es posible, yo sufrí mucho desde chiquito y todo es posible, nomás cree en Dios, trabaja duro y todo es posible", expresó.



"Aquí estamos, muchos decían que no era mexicano, pero soy más mexicano que otros, he peleado por México y me siento muy orgulloso de estar aquí".



A pregunta expresa, adelantó que -de permitirse-le gustaría representar a México en una olimpiada, aunque aclaró que, por el momento, se prepara para la revancha y para obtener más títulos.





EL mexicano-estadounidense conoció el interior de Palacio Nacional.