Rechazan permiso a cuatro empresas

Cd. Victoria, Tam.

En lo que va de la contingencia sanitaria, el Departamento de Alcoholes y Espectáculos del Ayuntamiento ha negado el permiso de operación a por lo menos cuatro empresas dedicadas al ramo de atracciones y juegos mecánicos, por lo que dicha dependencia municipal llevará a cabo un operativo para verificar que ese tipo de negocios no opere en la localidad.

"No hay reaperturas ni para circos, ni juegos mecánicos, de parte de nosotros no vamos a expedir ningún permiso de parte del Municipio", dijo el jefe del Departamento de Alcoholes y Espectáculos, Hiram Uriel Torres Manzano, "son empresas que llegan, se instalan y después vienen y solicitan el permiso", recordó que durante la presente semana una de estas empresas se instaló en un predio ubicado en el sector oriente de la localidad pero se le notificó que no podría operar debido al riesgo sanitario.

El funcionario municipal aclaró que al entrevistarse con el representante legal de la empresa este mostró un oficio expedido por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios -Coepris-, por lo que aseguró que se buscará una mayor cooperación con dicho organismo sanitario para evitar casos similares en el futuro.

"Siento que sí está faltando algo de coordinación para que nos manden realmente lo que es porque tenemos el entendido de no autorizar ese tipo de actividades, sí, los propietarios nos dijeron que Coepris les había dado el permiso por eso nos comunicamos con el área indicada y nos dijeron que ellos no habían autorizado ese permiso".

Torres Manzano apuntó que por el momento no cuentan con instrucciones para aplicar sanciones económicas a este tipo de negocios, pero consideró que sí podría aplicar una clausura en el caso de que estas empresas desobedezcan las instrucciones, "son equipos grandes que ellos se trasladan, pernoctan un tiempo en ciertos municipios o ejidos, duran un tiempo, como son familias que vienen acompañadas al parecer se instalan un buen tiempo y ya se retiran".