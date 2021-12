Rechaza el MC sumarse a una alianza para 2024

El Mandatario nuevoleonés afirmó que su partido no permitirá alianzas indignas, porque nadie les quitará sus votos ni sus ideales a cambio de unos cuantos pesos del Presupuesto.

Sin mencionar a algún partido, aseguró que MC tampoco será satélite ni rémora de otros institutos políticos.

"Movimiento Ciudadano no permite alianzas raras ni indignas, porque somos íntegros. Movimiento Ciudadano no permite mesías ni faraones, porque somos equipo. Movimiento Ciudadano no seremos satélites ni rémoras (...) y no van a quitarnos nuestros votos ni nuestros ideales por unos cuantos pesos del presupuesto, porque somos el futuro de México, la tercera vía, la socialdemocracia", expresó.

PIDE NO REPETIR ERRORES

Demandó no repetir los errores del PRD con la conformación, en su interior, de tribus.

"No permitamos tribus ni grupos ni sectas: ni Grupo Jalisco ni Grupo Nuevo León ni Grupo Campeche. Todos somos Movimiento Ciudadano, somos familia y vamos a ganar juntos", sostuvo.

Si al diálogo de oportunidad

- "En este proyecto no creemos en las alianzas simplonas con los partidos tradicionales, pero sí creemos en la posibilidad de hacer del diálogo una oportunidad para tratar de sumar a distintas expresiones políticas que necesitamos para construir un proyecto competitivo", indicó

- Alfaro advirtió que, de cara a la elección de 2024, no hay lugar para mezquindades ni ambiciones personales

- Dante Delgado, quien fue ratificado ayer como líder nacional, advirtió que cualquier opción para el futuro no puede comenzar pensando en alianzas con "la vieja política".