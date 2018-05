Realiza Texas su sexta ejecución

Huntsville, Tx.

AP



Un reo que insistía en que no participó en un asesinato en San Antonio hace más de 14 años fue ejecutado el miércoles en Texas.

Juan Edward Castillo, de 36 años, recibió la inyección letal por el robo y asesinato a tiros de un joven de 19 años en un camino apartado al que la víctima llegó atraída por promesas de dinero y sexo.

Fue la undécima ejecución en Estados Unidos este año y la sexta en Texas.

Castillo fue declarado muerto a las 6:44 hora del centro, 23 minutos después de recibir la inyección de pentobarbital.

Sus últimas palabras antes de la inyección fueron para agradecer "a todos".

"Ustedes saben quiénes son. Los quiero", dijo. "Es todo".

Castillo perdió una apelación a principios de la semana ante la Corte Suprema federal y la Corte de Apelaciones Penales de Texas, la más importante del estado. No se presentaron apelaciones de último momento.

Sus abogados dijeron que no había evidencia física que lo vinculase con el asesinato de Tommy Garcia Jr. en 2003, y argumentaron que los testimonios de las personas que dijeron que él les habló del asesinato o que escucharon a Castillo decir que había cometido el crimen eran engañosos o falsos.

En este juicio, dos testigos dijeron que vieron a Castillo balear a Garcia, tres indicaron que le escucharon hablar del crimen y otro dijo que el reo portaba joyas pertenecientes a la víctima, dijeron fiscales.

Matthew Howard, fiscal asistente en el condado Bexar, que incluye a San Antonio, argumentó que los abogados de Castillo no pudieron explicar por qué "tantas personas implicaron en el asesinato a este presunto inocente".

Los abogados de Castillo le pidieron al gobernador Greg Abbott que concediera un aplazamiento de la ejecución por 30 días, bajo el argumento de que necesitaban tiempo para garantizar que Texas ejecutara a un hombre que hubiera sido declarado culpable en forma apropiada.

