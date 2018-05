Rami Malek, interpretará a Freddie Mercury en "Bohemian Rhapsody"

CIUDAD DE MÉXICO

Queen lanzó en sus redes sociales el trailer de la cinta "Bohemian Rhapsody", la cual celebrará a la agrupación y a su vocalista Freddie Mercury.

La película está dirigida por Dexter Fletcher y Bryan Singer, el actor que dará vida a Freddie Mercury es el estadounidense de origen indio Rami Malek.

El filme, que se estrenará en noviembre, muestra en su adelanto a Freddie Mercury sobre los escenarios; la historia narrará el ascenso de la banda por medio de sus canciones más icónicas, así como la manera en la que la vida de Mercury "se sale de control", según apunta la descripción de la película difundida por la agrupación.



WATCH NOW! #BohemianRhapsodyMovie: The Official Teaser Trailer... https://t.co/TF3kFW7v2d