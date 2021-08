El certamen acapulqueño, por arrancar el 15 de marzo, logró organizarse, a pesar de la pandemia de Covid-19, pero no contará con su máxima estrella y tres veces campeón.

El español Rafael Nadal confirmó que no asistirá al Abierto de Acapulco y se disculpó por su ausencia.

"Lamento mucho no participar en Acapulco 2021. Es un año difícil para todos y en mi actual estado de salud, con dolencia en la espalda, hace imposible realizar un viaje tan largo. Me encanta Acapulco, jugado los últimos cuatro años, pero este año no ha sido posible", comentó el ibérico.

Noticia Relacionada Rafa Nadal no estará en el Abierto de Acapulco

La noticia se había hecho pública la semana pasada, pero fue hasta este viernes que Nadal confirmó su decisión. "Ojalá para 2022".

Entre los talentos que estarán sobre la pista dura cerca de la playa son Stefanos Tsisipas, Alexander Xverev, Diego Schwartzman, Milos Raonic y Grigor Dimitrov.

La organización bajó un 40 por ciento su bolsa de premios (1.2 millones de dólares), en consecuencia a la pandemia que ha sacudido al deporte internacional.