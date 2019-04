Quiere trabajar con Billie Eilish

Ciudad de México.

Los integrantes de BTS se sorprendieron con el álbum debut de Billie Eilish, When We Fall Asleep, Where Do We Go?, por lo que estarían interesados en trabajar con ella.

En una entrevista para la estación de radio Apple Beats 1, Jungkook se refirió a Eilish como una de las intérpretes con las que esperan colaborar.

"Todo mundo debería escucharla", dijo el integrante de la banda de K-Pop.

Realizar duetos no es algo nuevo para la agrupación, pues anteriormente han trabajado con Nicki Minaj y Ed Sheeran.

Su colaboración más reciente, "Boy With Luv", junto a Halsey, rompió el el récord del video musical más visto en la historia de YouTube, con más de 76.4 millones de vistas en 24 horas.

