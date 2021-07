Quiere ´El Patrón´ a lo mejor del pancracio

"El público ya se cansó de ver luchas estructuradas donde se hace exactamente lo mismo todas las noches, en vez de hacer lo que nos enseñaron los grandes de antaño (que nos decían) ´Súbase joven y luche´, (ahora) parece que es una coreografía, van a ver una lucha de nosotros y van a ver algo distinto cada noche. El Hecho en México con las figuras que ninguna empresa puede presentar, porque no los puede tener a todos, pero nosotros sí", aseguró el ex WWE.

Por eso estarán figuras de la talla de Texano Jr., Cinta de Oro, quien personificó la versión final de Sin Cara; Máximo, Averno, L.A. Park, Carlito, Penta OM, entre otros gladiadores, y no descarta más incorporaciones, aunque aclaró que no se las quitará a otras empresas.





"No estamos peleados con ninguna empresa, estamos de hecho buscando un intercambio de talento con todos ellos, para llevar la mejor lucha libre del mundo, que es la mexicana, llevarla a ese lugar que se merece de potencia mundial lo vamos a llevar cuando nos unamos", explicó.

Vuelvo a invitar a AAA y Arena México (CMLL) y si ustedes quieren podríamos hacer esos DoblePowers que antes se hacían". Alberto del Río / luchador profesional

Hecho en México

La cartelera tendrá del 26 de agosto en el Pepsi Center tendrá 6 luchas.

Triangular de Parejas

Alberto del Río y LA Park vs Penta OM y Cinta de Oro vs Carlito y Texano Jr.

Relevos australianos

La Máscara, Máximo y Apollo vs Averno, Joe Líder y DMT Azul.

Campeonato de Parejas

Hijo de Dos Caras e Hijo de Fishman vs Hijo de LA Park y La Park Jr. vs Escoria y Cuervo vs Voltrón y Rayo de Oro.