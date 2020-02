Quiere con Frida Sofía

Chiquis Rivera no quiere problemas con nadie, aseguró que está en buenos términos con toda la familia Rivera, incluyendo a su tío Lupillo, y hasta le encantaría grabar un tema con Frida Sofía porque las mujeres deben apoyarse unas a otras.

"La verdad yo me dije: ´este 2020 no quiero problemas con nadie. Yo no quiero dramas´", dijo la cantante, quien estuvo como invitada en el festejo de los 30 años de carrera de Los Recoditos realizado anoche en Mazatlán.

La hija de la fallecida Diva de la Banda vivió un incidente con la hija de la rockera Alejandra Guzmán en la pasada entrega de Premios de la Radio, donde defendió a Lupe Esparza de Bronco en una situación incómoda que tuvo con Frida.

PLEITO DE REDES

Este momento de fricción, entre Chiquis y Frida, se hizo público y fue muy comentado porque la nieta de Enrique Guzmán subió historias en su Instagram atacando a la intérprete de banda luego de lo ocurrido.

"No me dijo nada mi tío Lupe, mi tía Rosy y mi tío Juan me preguntaron que si estaba bien, les dije que sí, obviamente yo hice lo que yo sentía que era necesario en ese momento", aseguró.

En Chiquis no hay resentimientos por lo ocurrido, por eso está dispuesta a saludarla si le toca un día encontrase a Frida en el camino.

SIN RENCORES

"Ella también se disculpó, no directamente, pero en una entrevista y yo eso lo acepté. Yo no tengo porque estar enojada y pues si la veo, la voy a saludar".

Y cómo las dos son cantantes, hijas de famosas y van empezando, se le preguntó a Chiquis si se animaría a cantar con la hija de Alejandra.

"La verdad si se da, sí, porque yo creo que las mujeres nos tenemos que apoyar una a la otra, así que me encantaría", aseguró.

En este momento la unión en el género femenino es muy importante, indicó.