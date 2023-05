Le hacen corrido a Martha Higareda en TikTok

Algunos internautas hicieron memes y se refirieron a ella como una persona "mitómana" o "esquizofrénica". Incluso en TikTok se hizo tendencia un filtro con la cara de la actriz, además de que surgieron personas que la imitaron.

Ante ello, la protagonista de "No Manches Frida", se ha defendido diciendo que la gente es libre de creerle, y ella también lo es para contar las experiencias que ha tenido a lo largo de su carrera.

"Yo tengo la libertad de contar mis anécdotas y compartirlas, como la gente tiene la libertad de creerlas o no, al final creo que también es bueno reírse de uno mismo [...], Yordi y yo compartimos las experiencias que hemos vivido en 20 años de carrera", dijo en una entrevista para el medio "Chisme No Like".

Martha Higareda ha dejado claro que no le afectan las críticas en su contra, prueba de ello es la forma en cómo reaccionó ante un corrido que se viralizó en la cuenta del influencer @carloschaviratv.

A seis días de ser publicado, ya supera el millón de vistas. Tal fue el alcance, que la actriz hizo un dueto reaccionando a la letra. En el video se le observa sonriente y bailando, asimismo agradeció al creador de contenido por haberle dedicado un corrido.

Parte de la letra hace referencia a las burlas que la actriz recibe; pero también mencionan la información que circula en redes, donde respaldan las versiones de algunas anécdotas.

"Ahora salieron pruebas donde nos demuestran que esto fue verídico, y parece que Martha, sin decirnos nada, nos calló el hocico".

De igual forma mencionan a Yordi Rosado: "Compa Yordi, cómo le hace pa´ aguantarse la risa. Es todo un caballero, pues no le cuestiona lo que ella diga".