Quiere Briseño jugar donde sea

Guadalajara, Jalisco

Ya con sus primeros minutos disputados en un partido como jugador del Guadalajara, Antonio Briseño, refuerzo para la defensa rojiblanca, no se puso exigente en cuanto a jugar en su perfil natural, sino en donde lo quiera poner en el entrenador.

"El año pasado pasado jugué más de 30 partidos como central por izquierda, otros 10 como central por derecha, mi perfil es el derecho, pero donde sea me siento cómodo", declaró el "Pollo" al portal oficial del equipo.

Briseño entró de cambio al minuto 62 el martes, en el partido que las Chivas perdieron 2-1 ante la Fiorentina de Italia, en su debut rojiblanco en la International Champions Cup.

"Estoy al 100 por ciento por si me toman en cuenta para jugar, con plena disposición para trabajar y aportar. No fue el que todo queríamos, pero para mí fue algo muy bonito haber estado en el campo porque es consecuencia del trabajo que he hecho hasta ahora, quiero seguir jugando y es muy importante tener competencia para jugar, hay que trabajar y aprovechar todos los minutos posibles", agregó Briseño.

El ex jugador del Feirense de Portugal cumplió ya 16 días en la disciplina de Tomás Boy, además de compenetrarse en el convivio del plantel del chiverío.