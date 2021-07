Quiere Alan retirarse en Chivas

Al atacante tamaulipeco le quedan dos años y cuatro meses de contrato con el Guadalajara y actualmente comparte con Alexis Vega, el rol del mejor anotador del equipo con tres goles cada uno en el Clausura 2019.

"Nadie tiene el destino asegurado, pero por lo que llevo acá en Chivas me he sentido muy cómodo, contento y feliz", reconoció el delantero.

"La verdad sí me gustaría retirarme acá, le he tomado un gran cariño a esta institución, más allá de que he obtenido títulos realmente importantes, obviamente siempre lo he dicho, este equipo es especial por el hecho de ser puros mexicanos y eso me motiva para retirarme acá, ser un referente de esta institución, hacer más goles, alegrar a mucho más gente y bueno, jugar muchos torneos más internacionales".

¿Sentiste un riesgo real de salir de Chivas en diciembre? ¿es verdad que te buscó Monterrey?

"Sí hubo. Estuve casi a nada de poder irme, realmente sí me buscaron y estuvieron interesados en mí... por equis o ye no se dieron las cosas".

"Realmente mi intención no era salir de Chivas, sino el quedarme acá por mucho más tiempo, establecerme, por algo pasan las cosas y ahora sigo acá, me siento contento y ojalá y pueda retirarme acá", sentenció.