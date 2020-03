¿Qué planes culturales puedo hacer hoy en casa?

Teatro

Una distopía teatral. Una epidemia se expande por las pocilgas y los cerdos se devoran entre ellos. Con la bajada de las ventas, la empresa empieza a despedir al personal y entre los empleados crecen la desesperación y la desconfianza. La lucha por el puesto hace que las vidas del cerdo y el hombre se crucen. Este es argumento de El régimen del pienso, una distopía teatral que la veterana compañía La Zaranda estrenó en 2012 que hoy, en plena pandemia mundial, cobra nuevos sentidos. Quizá por eso la semana pasada el grupo decidió colgar en Youtube una grabación del espectáculo completo. Una crítica brutal a la sociedad contemporánea con el estilo único de La Zaranda. Si no lo conocen todavía, esta es una ocasión perfecta.

Música

Grandes autores en formato casero. Alejandro Sanz fue de las primeras estrellas en reaccionar a las medidas de confinamiento decretadas por las autoridades. En pocas horas montó un concierto con su amigo Juanes. Nada más terminar el recital (de más de una hora y que lleva dos millones de visualizaciones en YouTube) se sintió inspirado y compuso una canción sobre los que está pasando estos días. Se llama El mundo fuera, una balada a piano y voz donde canta: "Yo me siento solo, por solo un instante./ Pero sé que cuando pase todo esto tú y yo volveremos a ser como éramos antes". La canción se puede escuchar aquí. Otra estrella, el veterano Neil Diamond (79 años), que hace un año anunció que se retiraba de los escenarios tras ser diagnosticado con parkinson, ha reaparecido desde su casa. Con su perro y al lado de una chimenea crepitante, Diamond inicia así la grabación: "Hola a todo el mundo. Soy Neil Diamond. Estamos viviendo tiempos duros, pero os quiero y tal vez podamos cantar juntos y sentirnos un poco mejor". Y arranca acompañado de guitarra una especial versión de su clásico Sweet Caroline, donde cambia la letra para introducir: "Manos, lavarse las manos, estirarse, no me toques, no te tocaré". Y le queda bastante bien.

Libros

Desde Galdós hasta el Capitán Trueno. Entre las varias iniciativas que ha lanzado Acción Cultural Española para estos días de confinamiento está la oferta gratuita de la descarga de los catálogos de algunas de las mejores exposiciones que han organizado. Un buen ejemplo es el libro Benito Pérez Galdós, la verdad humana, que acompañó a la exitosa muestra que se presentó en la Biblioteca Nacional. Ahí se escribe sobre Galdós periodista, o sobre la historia de las actrices que representaron sus obras. En la página de ACE también están disponibles para descarga las publicaciones que acompañaron la muestra sobre Carlos III, proyección cultural y científica de un reino ilustrado o El Capitán Trueno. Tras los pasos del héroe. Y en estos tiempos de experimento social quizá ayude mirar el cibertomo de Escritura experimental en España 1963-1983.

Cine

Un festival que llega a tiempo. El Festival Online de Cine de Mujeres tenía previsto arrancar hoy su primera edición. Y así ha sido. Pero lo que hubiera supuesto una interesante iniciativa en pos de llamar la atención sobre la fuerza creativa de las cineastas actuales, se ha convertido en uno de los grandes eventos de la semana, cuando ya hemos asumido el cierre prolongado de las salas y la cultura entra por Internet. En este certamen, que se celebra hasta el martes 31, se pueden ver 15 películas de los dos últimos años procedentes de 5 países (España, Chile, Costa Rica, Portugal y México), y siete de ellas son estrenos online. Esta recomendación es de pago, aunque a un precio accesible, 5,95 euros como abono para todos los visionados tras registrarse aquí. Hay trabajos que tuvieron un pequeño e injustamente breve paso por los cines, como la costarricense El despertar de las hormigas, de Antonela Sudasassi, la española La vida sin Sara Amat, de Laura Jou, o joyas como Mudar la piel, de Ana Schulz y Cristóbal Fernández. Además, éxitos como la ganadora del Goya La hija de un ladrón, de Belén Funes. El 1 de abril se harán públicos los dos premios: el del público, que votan todos los internautas, y el de la mejor dirección de fotografía, que decide un jurado entre cuatro de las películas concursantes. El certamen lo organiza la plataforma Mujeres de Cine, creada en 2010, y que espera que los internautas disfruten de "un nuevo relato construido a partir de propuestas creativas de mujeres cineastas de todo el mundo que enriquece la oferta virtual".





Videojuegos

De joven inexperta a veterana de la supervivencia. Tal vez recorrer el camino de Lara Croft en Tomb Raider ayude estos días a más de uno a ver que hay asuntos más complicados que respetar una cuarentena. Y, si no, por lo menos, le servirá para entretenerse con uno de los títulos de acción y aventura más aplaudidos de los últimos años. La saga ya suma tres entregas pero en la plataforma online Steam está disponible de forma gratuita, para descargar en el PC, el primer capítulo, "la historia de origen de Lara Croft" como reza la sinopsis oficial.





Arte

Libros coloreables. Desde Burgos, el Centro Cultural Cordón y el CAB proponen una zambullida digital en sus exposiciones a través de la plataforma online Canal Arte. Están disponibles decenas de vídeos de muestras, tanto las que estaban abiertas recientemente como otras que se celebraron tiempo atrás. En Cultural Cordón ofrecen propuestas variadas que van desde el arte antiguo al contemporáneo y recorren distintos continentes. Entre ellas destacan títulos como Barroco italiano en el gabinete de dibujos de la Academia de San Fernando; Príncipes y granujas (los niños en la pintura europea de los siglos XVI-XIX); y Japón, el pincel y la espada. En el CAB, centrado en la promoción del arte contemporáneo, ofrecen tours virtuales y entrevistas con artistas como el fotógrafo Segundo Escolar; la pintora Karin Bos; y el escultor Yoshiyuki Miura.





Para los que prefieran aprender practicando, y tengan una impresora en casa, varios museos internacionales permiten bajar libros coloreables de las obras de arte que guardan en sus colecciones. Aquí se puede elegir: o dejar volar la imaginación, o inspirarse en los originales que están colgados en las páginas web de los centros culturales. Hay álbumes descargables en el Getty; el Smithsonian y la Folger Shakespeare Library.

Cómic

Dibujar la información clave. Hace varios días, ante el estallido de la crisis del coronavirus, la ilustradora Weiman Kow decidió contribuir a resolverla con su mejor granito de arena. Es decir, su talento. La creadora ha dibujado y colgado en su web varios cómics en inglés donde retrata los comportamientos recomendados y las principales informaciones sobre el Covid-19, así como los bulos que han surgido. A partir de ahí, decenas de voluntarios han traducido su obra a distintos idiomas, incluido el español: la lista completa con sus enlaces se puede ver en un documento de Google Drive. La artista también ha animado a otros historietistas, así como a los lectores, a seguir su ejemplo.