Publicarán libro en otoño

El grupo editorial Penguin Random House , anunció que lanzarán el libro de Obama y Springsteen en asociación con la casa productora Higher Ground , la cual pertenece a la ex primera dama Michelle Obama .

VIEJOS AMIGOS

De acuerdo a The Hollywood Reporter, la publicación presentará a lo largo de 320 páginas, fotografías exclusivas de los autores, materiales de archivo nunca antes vistos, así como los discursos del ex presidente o algunas letras de canciones escritas a mano por Bruce.

"En Renegades: Born in the USA , los lectores están invitados a sentarse junto a estos dos viejos amigos, en un estudio de grabación equipado con docenas de guitarras y durante al menos un viaje en Corvette, mientras hablan sobre el matrimonio y la paternidad, la raza y la masculinidad, el atractivo de la carretera abierta y la llamada de regreso a casa, algunos de los héroes estadounidenses más inspiradores de todos los tiempos, y la música. Hablan mucho de música ", describió Penguin Random House en el anuncio del libro.

OCHO CAPÍTULOS BASTARON

Durante los ocho capítulos del podcast coproducido por Spotify, ambas personalidades charlan sobre distintos temas de importancia social, sin embargo, en libro también aparecerán sus opiniones sobre el rumbo que debe de tomar Estados Unidos para volver a ser un país unido.

"Las conversaciones que Bruce y yo tuvimos en 2020 se sienten tan urgentes hoy como en ese entonces. Representan nuestro esfuerzo continuo para descubrir cómo llegamos aquí y cómo podemos contar una historia más unificadora que comience a cerrar la brecha entre los ideales de Estados Unidos y su realidad ", escribió Obama en la introducción.

La obra estará disponible a partir del próximo 26 de octubre.

COMPARTEN MÚSICA Y MÁS

