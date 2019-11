Proponen integrar alianza empresarial anticorrupción

Ciudad de México.

A propuesta de Transparencia Mexicana y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) acordaron trabajar en la construcción de una Alianza por la Integridad del Sector Privado que permita combatir más eficazmente la corrupción.

Durante la presentación del Informe 2019 de Integridad Corporativa 500, los representantes de los dos gremios patronales señalaron que esto ayudaría alinear los esfuerzos que las empresas llevan a cabo para tener códigos de integridad y evitar incurrir en actos de corrupción tanto internos como externos.

“Yo creo que sí deberíamos de hacer un solo esfuerzo, una alianza, si así lo quisiéramos, y deberíamos en los próximos días tratar de pragmatizar esto, aterrizarlo. Yo ofrezco que, dentro del Consejo Coordinador Empresarial, lo promoveríamos”, expresó Carlos Salazar, presidente del CCE.

Minutos antes, Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, había lanzado la propuesta de crear una gran alianza ante la dispersión de esfuerzos que existen entre las empresas mexicanas respecto de la implementación de códigos de ética, integridad y sus esfuerzos para combatir la corrupción.

“Creo que esa alianza tendría que aprovechar todas estas posibles certificaciones, iniciativas, compromisos, lo que está haciendo el Banco Mundial, lo que está haciendo la Secretaría de la Función Pública”, expuso.

“Debemos tratar de evitar al máximo que nos pase lo que un director de Petróleos Mexicanos me decía hace años le pasa a Petróleos Mexicanos: hay tantas iniciativas allá afuera que si tú ves Pemex, Pemex cumple con todas, tiene todos los sellos habidos y por haber, pero la empresa no ha cambiado, tan no cambió, que estamos viviendo lo que estamos viviendo”.