Defiende AMLO decretazo: 'insensatos pueden parar obras'

"Sí tenemos que proteger estas obras, porque estos insensatos, irresponsables, corruptos, además muy antipatriotas, pueden pararnos las obras como ha sido su intención, no estoy inventando nada, no estoy hablando al tanteo y tenemos que proteger, blindar estas obras de seguridad nacional y de interés público".

"Imagínense los beneficios para la gente del sureste, cancelados, nada más por el capricho de estos fifís corruptos".

"Entonces tomamos la decisión en el Consejo de Seguridad Nacional de decretar todas estas obras de seguridad nacional y de interés público y eso fue lo que se hizo ayer".

El Mandatario federal insistió en que quienes promueven los amparos reciben recursos del Gobierno de Estados Unidos.

"¿Y por qué nos preocupa? ¿Y por qué se tomó la decisión de convertir estas obras en acciones de seguridad nacional? Porque los que están promoviendo los amparos contra estas obras, están incluso recibiendo financiamiento del Gobierno de Estados Unidos y eso lo podemos probar", acusó.

AMLO se quejó de que se afirme que el Presidente busca ocultar detalles de las obras.

"¿Por qué? Dicen 'es que no quiere el Presidente que se sepa cuánto se está invirtiendo en el Tren Maya, porque hay negocios o hay corrupción'", criticó.

"No, no somos iguales, nosotros no somos corruptos, yo lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad, además, engañan a la gente, porque son personas inmorales, sin escrúpulos. El que se reserve una obra de estas, como de seguridad nacional o de interés público, no significa que no se va a informar".

"Pero engañaron, y como hay mucha gente que tiene ganas de que les digan mentiras acerca de nosotros, que les digan algo en contra de nosotros, aunque sean mentiras 'tu miénteme, que me gusta, si se trata de Andrés Manuel o de AMLO o del Peje, creo todo lo que me digas'

"Entonces, no hay ninguna disposición legal para negar información".

"La Auditoría Superior de la Federación está constantemente haciendo su trabajo, en todos los contratos del Tren Maya y en todas las obras y no hay ningún problema en eso", defendió.