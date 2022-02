Promueven imagen de López Obrador

El INE ya recibió una queja por la presencia de panorámicos en apoyo a la continuidad de Andrés Manuel López Obrador que aparecieron en diferentes municipios de la República Mexicana, y en Matamoros no es la excepción.

Desde el punto de vista lo que se está generando es una difusión, pero hay que recordar que está prohibido; además dichos espectaculares no traen logotipos o leyenda quet indique quien los está colocando". Héctor Enrique Espinosa Castañeda, vocal ejecutivo del cuarto Distrito del INE

En los últimos días por lo menos tres panorámicos en diferentes puntos de la ciudad fueron colocados con la imagen del presidente de la república, en donde se invita a la población que voten este 10 de abril por la continuidad de Obrador.

El vocal ejecutivo del cuarto Distrito del INE, Héctor Enrique Espinosa Castañeda, confirmó que a nivel nacional ya hay una queja en contra de la aparición de este tipo de difusión, y es probable que ya se reciba una indicación para ejecutar una averiguación aquí.

"Desde el punto de vista lo que se está generando es una difusión, pero hay que recordar que está prohibido; además dichos espectaculares no traen logotipos o leyenda que indique quien los está colocando, es ahí en donde el INE entrará para ver si es un grupo o asociación como lo hicieron al momento de recabar las firmas, de ser así, tendrán que explicar de dónde provienen los recursos para dicho fin", dijo.

Recordó que fuera de las instituciones autorizadas para esta difusión que es el INE o el Ietam, nadie puede hacer este tipo de promociones, por lo que habrá que investigar.

Comentó qué hay una Ley Federal de Revocación de Mandado, en su artículo 35 párrafo dos, dice: "los ciudadanos y ciudadanas de manera particular pueden da a conocer su posicionamiento sobre la revocación de mandato a través de los medios de su alcance, siempre y cuando no esté adentro de las prohibiciones, no contratar radio y televisión para dar a conocer este esta propaganda.

Agregó que ante esto están en una controversia responsable de resolver por parte la Comisión de Quejas del INE o posteriormente en caso de impugnación toma cartas en el asunto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya que pudiera tomarse como difusión y está solo está destinada para el INE e Ietam.