Procesan por robo a un policía de Álamo

Álamo, Tx.- Un oficial, con más de 20 años de servicio en el departamento de Policía de Álamo, fue procesado el pasado viernes por un cargo de robo, según dio a conocer el jefe del departamento de seguridad pública municipal, Baudelio Castillo.

Se trata de Rodney Guerra, quien ha estado con el departamento de Policía durante 23 años, el cual fue detenido después de una investigación interna y una posterior investigación criminal, según un comunicado de prensa emitido por Castillo.

"Este incidente me decepciona mucho como jefe de policía, he trabajado durante los últimos ocho meses para fomentar una relación sólida entre el Departamento de Policía de Álamo y los ciudadanos que juramos proteger", destacó el jefe de Policía, quien señaló que no podía discutir los detalles de la investigación que llevó a la detención de este elemento.

Guerra fue procesado y presentado en la Corte Municipal de Álamo, donde la juez, Celia García, fijó su fianza en 10 mil dólares, al ser considerada su falta como un delito menor de clase A.

Autoridades destacaron que si es declarado culpable del cargo que se le imputa, Guerra podría ser sentenciado a un máximo de un año en la cárcel del condado y enfrentaría una multa de hasta cuatro mil dólares.