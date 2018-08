Procesan al "Betito" por delitos contra salud

Cd. de México.- Un juez federal vinculó a proceso a José Alberto Maldonado López o Roberto Moyado Esparza "El Betito", presunto líder de La Unión Tepito por delitos contra la salud en la modalidad de posesión de metanfetaminas con fines de comercio.

Beatriz Moguel Ancheyta, juez de control del Centro de Justicia del Penal Federal del Reclusorio Oriente, procesó al supuesto mando delictivo, sin embargo, resolvió que no había datos de pruebas para vincularlo a proceso por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Durante una audiencia de nueve horas de duración, la juzgadora también vinculó a proceso a José Maldonado López, hermano del personaje que las autoridades federales identifican como "El Betito" también por delitos contra la salud en la modalidad de posesión de metanfetaminas con fines de comercio.

La Fiscalía contra el Narcomenudeo de la PGR decidió no solicitar el traslado del acusado a un penal federal, por lo que continuará internado en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.

La juzgadora concedió un plazo de dos meses para llevar a cabo una investigación complementaria bajo vigilancia judicial, en la que tanto la PGR como la defensa del imputado podrán ofrecer sus respectivos datos de prueba.

La Policía Federal detuvo a "El Betito" y a su hermano el pasado 8 de agosto al salir de una unidad habitacional en la Colonia Rincón del Pedregal o Fuentes del Pedregal poco después de las 16:45 horas.

En su informe policial homologado, los agentes reportaron que "El Betito" fue detenido en flagrancia con un arma corta calibre 38 súper que sacó de la parte derecha de la cintura.

Dicho sujeto estaba en posesión de paquetes con 27.3 y 60.7 gramos de metanfetamina, mientras que su hermano llevaba 65.2 y 28 gramos de la misma sustancia.

Durante la audiencia, la defensa de Moyado ofreció el testimonio de un perito de nombre Jorge Alejandro Cruz Zepeda quien dictaminó que tanto las bolsas con droga como el arma de fuego no tenían ninguna huella dactilar.

La juez Moguel desestimó esta prueba para el caso de la metanfetamina, ya que si bien cada uno de los detenidos tenía una bolsa con dicha droga, ésta estaba empaquetada en un total de 140 envoltorios.

El perito solo dictaminó las bolsas, no los envoltorios, sin embargo en el caso de la pistola, la juzgadora concedió el beneficio de la duda y opinó que si el arma fue manipulada por Moyado, como lo señalaron en su informe los agentes federales, luego entonces debía haber algún rastro dactilar. Al no existir, no podía vincularlo a proceso por este ilícito.

Moguel dijo que la no vinculación por este delito no impide que la PGR continúe investigando el hecho y vuelva a presentar la imputación ante el juzgado de control.

A pesar de que la Policía Federal realizó una movilización de al menos 20 vehículos, incluidas las unidades blindadas de traslados de reos denominadas Huracán y Escorpión, la PGR no solicitó el traslado de Roberto Moyado Esparza "El Betito", presunto líder de La Unión Tepito.