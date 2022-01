´Probado que INE sí tiene recursos´

"Y ya está demostrado que sí tienen recursos para llevar a cabo esta consulta. Es que tienen recursos, lo que hicimos fue: ´háganle así´, que no ganen más que yo, que no tengan tantos asesores".

La semana pasada, funcionarios de Hacienda y de la Función Pública presentaron un ejercicio de austeridad para el INE, el cual aportaría en 2 mil 972 millones de pesos para realizar el ejercicio.

"Ni siquiera se contempla que el que despidan trabajadores, no, los mismos, nada más que los de arriba, pues no tengan servicio médico privado, porque ya nosotros no tenemos aquí; así era antes, se gastaban 6 mil millones de pesos del presupuesto para pagar servicios médicos privados", recalcó.

"No iban al ISSSTE, no van al Seguro, van a las clínicas privadas, entonces, si quitan eso, como se quitó cuando llegamos nosotros, si ya no ganan los consejeros más que el Presidente, que ganen como el Presidente, pero no más, si no tienen bonos especiales, si no tienen una caja de ahorro especial, (alcanza)".

En su conferencia matutina, el Mandatario lamentó que los consejeros del INE sigan gozando de privilegios y llamó "ambiciosos vulgares" a los servidores públicos que ganan más de 600 mil pesos mensuales.

"Porque no les estamos planteando nada que no estemos haciendo. Mal sería que les estemos recomendando que se reduzcan el sueldo y que nosotros estemos ganando más que ellos, pero no es así", indicó.

"Entonces, argumentos leguleyos de que no se puede, no es sólo un asunto sólo legal, es un asunto moral".

DESACREDITA

Acusan mentiras de Presidencia

El Instituto Nacional Electoral (INE) desacreditó ayer el comparativo de su presupuesto con los de otros organismos electorales de América Latina, realizado por la Presidencia de la República, a la que pidió cotejar "peras con peras".

"Ni las elecciones en México ni los organismos electorales son los más caros del mundo. Son múltiples tareas que el INE debe hacer para llevar a cabo los procesos electorales garantizando a toda la ciudadanía el ejercicio democrático del voto libre.

"Hay que comparar peras con peras", planteó el órgano electoral.

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE.