Prevén degustar ganancia escasa

"Definitivamente este mes nos trae mayores ventas por los convivios, posadas, cenas familiares y si se verá un incremento, pero será muy poco, porque los márgenes de utilidad son bajísimos, los productos básicos y carnes han tenido incrementos que no podemos pasar desapercibidos".

A este panorama, la Canirac adelanta uno peor con el inicio del 2022, debido a que diversos proveedores les han anunciado que sus productos tendrán incrementos de hasta el 25 por ciento.

"No será algo exclusivamente local o nacional, estamos hablando de compañías con presencia mundial que ya avisaron que deben aumentar sus productos hasta en un 25 por ciento, desde básicos hasta de higiene y limpieza, será un comienzo de año muy difícil para los empresarios, los restaurantes principalmente porque somos los que dependemos de la canasta básica".

Desde octubre de este año, la Canirac local ha tenido que incrementar los precios de sus platillos para aminorar la subida de costos.

Con respecto a las nueva variantes de coronavirus que también generan incertidumbre por repetir los cierres comerciales y aislamiento, Cortez explicó que han solicitado al comité estatal para la seguridad en salud, no modificar los lineamientos actuales.

"Esto de la pandemia es algo que llegó para quedarse, no se vale que las autoridades decreten cierres y luego los quiten cuando sea temporada de elecciones o de temas que les convengan, ya no debe ser así, nosotros no lo aceptaremos", recalcó.