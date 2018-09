Presenta la segunda parte del libro ´Amor adolescente´

Río Bravo, Tam.- Con gran alegría y emoción se llevó a cabo en las instalaciones de la Casa del Arte, ubicadas en el parque de las Liebres, la presentación del libro "Amor de Adolescente parte 2: El regreso de Jace", de la escritora Gabriela Alejandra Gómez Fuentes, adolescente llena de talento que escribió su primer libro a los 11 años, y hoy a sus 14 años de edad, su segundo libro.

Al respecto la escritora dio la bienvenida a todos quienes la acompañaron y expresó: "Quiero agradecerles que hoy me estén acompañando en este día tan importante para mí, la presentación de mi segundo libro, es una historia con un poco de "drama" y romance; a comparación del primer libro, tiene más personajes con personalidades muy peculiares y sé que a todos van a amar. Espero que les guste muchísimo así como a mí me encantó escribirlo. Lo que más me gustó fue haber visto el gran cambio en mi forma de escribir, comparándolo con el primero, se nota mi "madurez" a lo largo del tiempo, y también haber transmitido algunos de mis sentimientos en cada página.

Alejandra Agregó:

"A lo largo de mi pequeña "carrera" como escritora, aunque no soy tan famosa, se me han presentado algunas "dificultades", una de ellas son algunos comentarios negativos como "eres muy pequeña para ser escritora", "tú nunca podrás sacar a la venta un libro", "¿y tú qué vas a escribir?" Pero ahora me doy cuenta de que cuando te gusta mucho algo, y quieres lograrlo, lo que digan las demás personas y las dificultades que se te presenten no importan, ya que hacer eso te hace feliz, y mientras te haga feliz, lo demás no importa", dijo.

Asimismo invitó a todos los jóvenes a que nunca dejen de hacer todo lo que les gusta y de igual manera si tienen un sueño, a que luchen hasta lograrlo. "Mientras los haga felices de verdad, vale la pena intentarlo y lograrlo", exclamó. Después de su discursó leyó un pequeño fragmento de su segundo libro y enseguida procedió a la firma de autógrafos para quienes lo adquirieron.

FIRMA. La escritora, procedió a la firma de autógrafos.