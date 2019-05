Presenta Motorola smartphone con 48 MP

Cd. de México.

Para complementar la serie One, presentada el año pasado, Motorola lanzó One Vision, el primer smartphone de la compañía en integrar una cámara trasera de 48 MP, la cual forma parte de su sistema de doble sensor.

Este modelo se une a la familia One que integra al Motorola One y al One Power, sin embargo, el One Vision presenta aspectos característicos que lo hacen resaltar del resto de los smartphones de Motorola.

El sistema de cámaras principales está compuesto por una de 48 MP con estabilización de imagen óptica, y otra de 5 MP que detecta profundidad. En cuanto al lente frontal, Motorola introdujo un lente frontal de 25 MP con forma de recorte circular de lado izquierdo, dejando de lado la muesca utilizada anteriormente.



Otra característica sobresaliente está en la pantalla LCD de 6.3 pulgadas, la cual llega con biseles más pequeños para entregar una relación de aspecto de 21: 9 y que Motorola llama CinemaVision.



Y para dotarlo de poder, la empresa optó por un Samsung Exynos 9609 como procesador, mientras que este modelo forma parte del programa Android One para recibir más rápido, actualizaciones del sistema operativo.



Su memoria RAM es de 4GB, mientras que el almacenamiento llegará a los 128 y su autonomía está a cargo de una batería de 3,500 mAh que podrá ser cargada rápidamente con tecnología Turbo Power.



El One Vision ya está disponible a partir de hoy en Brasil y se espera que la próxima semana llegue a México con un costo que rondaría los 10 mil pesos.



No te despegues de @ReformaGadgets en Twitter para conocer los detalles del Motorola One Vision en cuanto llegue al País.