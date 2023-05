Aplauden regreso de Premios Nacionales de Ciencias

CIUDAD DE MÉXICO

Tanto a Escudero como a Pardo Cemo se les premia en la categoría de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales; mientras que a Mora Aguilera y a Sciutto Conde, en la de Tecnología, Innovación y Diseño. Todo esto correspondiente a la edición 2022 del premio.

"Es el máximo galardón que uno puede recibir como mexicano. Había sido muy triste que no se hubiera otorgado unos años y que parecía que ya no se iba a dar. Celebro que se vuelva a otorgar, porque yo creo que reconoce la trayectoria de las mejores mujeres y hombres del País", opinó en entrevista telefónica el biotecnólogo Enrique Galindo Fentanes.

"Creo que eso es importante en estos tiempos en donde la ciencia parece que no tiene mucha importancia para el Estado, tristemente; el hecho de que se hayan vuelto a anunciar los premios habla de que esto era una necesidad de la comunidad y que el Estado tiene que llevar a cabo", agregó el científico galardonado con el Premio Nacional de Ciencias en 2015.

La condecoración a la que esta nueva tanda de científicos se han hecho merecedores con su trabajo consiste en una medalla de oro, un diploma firmado por el Presidente de la República y una cantidad fija de 100 mil pesos, de acuerdo con la convocatoria del ahora Premio Nacional de Ciencias "José Mario Molina Pasquel y Henríquez", cambio de nombre fijado en la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles tras una reforma el año pasado.

Si bien la Secretaría de Educación Pública (SEP), encargada de tramitar el premio, ha dejado de garantizar el monto adicional que tradicionalmente también se daba a los galardonados, y que en los últimos años nunca fue inferior a 823 mil 313 pesos, el solo hecho de que la distinción continúe parece suficiente para los miembros de la comunidad científica.

"El que se vuelva a dar, que se vuelva a reconocer a los investigadores que están haciendo trabajos sobresalientes, pues es sumamente importante", remarcó el virólogo Carlos Arias Ortíz, quien recibiera este mismo premio en 2015.

"Hay, sin lugar a duda, investigadores sobresalientes, realmente notables a nivel nacional e internacional, que no han recibido todavía el premio", continuó.

Arias Ortíz y Galindo Fentanes coincidieron en que lo más relevante del Premio Nacional de Ciencias es la visibilidad que da tanto al investigador o investigadora que lo recibe como a su grupo de trabajo, a sus líneas de estudio y hasta a la institución a la que pertenecen.

"El recibir ese premio cambió por completo mi vida", compartió la ingeniera bioquímica Mayra de la Torre Martínez, quizá una de las galardonadas más jóvenes en la historia de esta distinción, pues la recibió con apenas 38 años en 1988.

"Creo que fue algo que valió mucho la pena: reconocer a una mujer con el Premio Nacional de Ciencias por su trabajo en ingeniería, que era algo inusual", resaltó. "Empezaron muchas entrevistas, programas de radio, de televisión. (...) Me tomaban algo así como un modelo para mujeres; ese papel me tocó representarlo mucho no sólo en México, sino en América Latina, el Caribe y en otros países. Por eso digo que cambió mi vida. Es un premio muy importante".

Los nuevos investigadores premiados se sumarán a De la Torre Martínez y otros colegas en las filas del Consejo Consultivo de Ciencias (CCC), órgano de consulta del Gobierno de México que, a falta de presupuesto, esta Administración ha quedado reducido a un programa de charlas de divulgación.

Aunque el anuncio de ayer no necesariamente indica que se vaya a restituir el CCC, la ingeniera bioquímica se dijo optimista, sobre todo luego de que el Premio Nacional pareciera prácticamente eliminado.

"Entre nosotros estábamos los premiados y las premiadas muy preocupados porque pensábamos que esto ya había desaparecido", aseguró.

Y pese a que la SEP no ha aclarado la situación de las ediciones 2020 y 2021 del Premio, de las cuales se emitieron convocatorias pero de manera inédita no se anunció galardonado alguno, entre los investigadores del País no hay duda de que tendrían que otorgarse, inexorablemente.

"Si hubiera alguna manera de que pudieran resarcirse esos premios para reconocer a más mexicanos investigadores de calidad, sería excelente", consideró Arias Ortíz. "Sería una señal aún mejor el que pudiera no solamente darse eso sino ya regularizarse".

"Se podría sacar una convocatoria retroactiva. Yo no le veo mayor problema, eso creo que es algo que se puede hacer", instó Galindo Fentanes.

REFORMA buscó a la SEP para esclarecer la situación de los galardones 2020 y 2021, pero, hasta el momento, no se obtuvo respuesta.

Y detona polémica...

Al margen de la positiva sorpresa que representó para muchos la continuidad del Premio Nacional de Ciencias 2022, el que uno de los reconocimientos sea para la bióloga Annie Pardo Cemo causó polémica.

Y es que pese a ser una respetada científica y un referente mundial por sus investigaciones sobre las enfermedades fibrosantes del pulmón, la investigadora es madre de la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, lo cual fue tomado por una parte de la comunidad de académicos como un "conflicto de interés", de cara a las aspiraciones presidenciales de la Mandataria local.

"Tristemente el expediente queda manchado a pesar de tener más credenciales. No digo que no sea merecido, digo que hay conflicto de interés. En México nos falta aprender mucho sobre conductas éticas y conflicto de interés. ¿Qué presión pudieron haber tenido el jurado?", publicó en Twitter el médico Andreu Comas García.

Para los científicos Carlos Arias Ortíz y Galindo Fentanes, quienes en algunas ocasiones han integrado los jurados que evalúan los perfiles y definen a los galardonados, este premio suele conducirse con transparencia y estricto apego a los méritos científicos. Por lo que descartaron que la entrega a Pardo Cemo constituya un desatino.

"Yo creo que hay que separar una cosa de la otra. Quizás es polémico justamente por la posición en la que se encuentra la Jefa de Gobierno y puede crear ciertas suspicacias. (...) Creo que a veces eso sucede, que hay ciertas coincidencias que políticamente pueden ser correctas o incorrectas; pero hay que separar eso y analizar los méritos propios que tenga cada uno de los ganadores", expresó Galindo Fentanes.

"Yo conozco a la doctora Pardo, conozco su trabajo, es una excelente investigadora", comentó Arias Ortíz, sugiriendo que quizá el tema sea si fue la mejor ocasión para distinguirla, no si cuenta con las credenciales necesarias.

"Yo creo que es totalmente justificable y adecuado (premiarla). Pero pues, ciertamente, para como están las cosas, van a haber comentarios en todos los sentidos. De eso no hay duda", concluyó.

El anuncio causó tal revuelo en redes, que la propia Sheinbaum Pardo terminó por difundir un mensaje en defensa de la trayectoria de su madre.

"Sus aportaciones científicas se reflejan en más de 180 publicaciones que han sido citadas más de 25 mil veces", refirió la Jefa de Gobierno. "Es una mujer que ha abierto brecha a muchísimas científicas, a muchísimas mujeres".

***

Conoce a quienes fueron premiados

Correspondientes al año 2022, los cuatro galardonados con el Premio Nacional de Ciencias se dividen en dos categorías.

Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales

*Annie Pardo

Bióloga y doctora en Ciencias Químicas. Profesora Emérita del Departamento de Biología Celular en la Facultad de Ciencias de la UNAM.

*Roberto Escudero Derat

Físico y académico del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM, miembro Emérito del Sistema Nacional de Investigadores.

Tecnología, Innovación y Diseño

*Edda Lydia Sciutto

Inmunóloga nacida en Argentina. Como investigadora, está adscrita al Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM.

*Gustavo Mora

Connotado fitopatólogo, investigador y conferencista, y experto en parasitología agrícola, con especialidad en la Universidad de Florida