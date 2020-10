Preparan reapertura

La directiva del organismo softbolero del Club de Petroleros Jubilados y Veteranos se encuentra ultimando detalles para la reapertura de la actividad deportiva este próximo 7 y 8 de noviembre.

El lunes personal de mantenimiento se dio cita en los campos Veteranos 1 y 2 para realizar los trabajos pertinentes en cuanto a dejar todo en optimas condiciones para la inminente activación.

José Manuel Mares, coordinador deportivo del Club de Petroleros Jubilados y Veteranos, confirmó que la directiva está planeando abrir nuevamente los campeonatos de las categorías Sabatina y Dominical, ya que desde hace 7 meses suspendieron debido a la actual pandemia Covid-19 y cree que es momento de iniciar para también reactivar la economía del personal que integra la liga.

"Tenemos que empezar a vivir con esta pandemia tenemos que ayudar a nuestro cuerpo de anotadores, ampayer que tienen 7 meses parados y obviamente el club esta resintiendo en forma económica todo este paro que se hizo por lo tanto también lo estamos haciendo por reactivación económica", comentó Mares que el pasado lunes estuvo al tanto de los trabajos realizados en los diamantes.

La fecha probable que estableció la directiva reunirse con los delegados de los equipos de las distintas divisiones es el 1 y 2 de noviembre en el que se explicara todas las medidas sanitarias que van aplicar para que no haya ningún contagio de Coronavirus en las instalaciones deportivas.

"No vamos a dar aforo al público, no se va abrir el área de estacionamiento, el acceso es para solo jugadores, van estar abiertas las puertas peatonales de los campos 1 y 2 para dejar entrar a los equipos que están programados para jugar y los que sigan van estar en su momento esperando afuera y no va vamos a tener venta de cerveza", explicó el directivo que también agregó que la categoría Veteranos es la única que no van activar al ser conformada por peloteros mayores de 50 años y ser considerados por el personal de salud población vulnerable.

El pasado mes de marzo el organismo se vio en la necesidad en detener los partidos por ordenes de las autoridades de salud por lo que ambos campeonatos quedaron inconclusos.

Mares expresó que la temporada regular de la Sabatina estaba muy avanzada por lo que solamente se van a disputar los encuentros que sean trascendentales para una posible clasificación a playoff, mientras la Dominical se detuvo en la jornada 15 por lo que van adelantar lo más que se pueda antes de suspender en la segunda semana de diciembre.