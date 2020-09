Prefieren esperar

Pese que muchos organismos estaban ansiosos que se diera la activación deportiva, otros se han mantenido con calma y todavía se encuentran analizando cuidadosamente si es pertinente reabrir.

La Liga Infantil y Juvenil Niños Héroes prefiere esperar que el semáforo epidemiológico se encuentre de color verde o la autorización del retorno de los niños a clases presenciales para de esta manera volver a la actividad de la disciplina del beisbol.

Carlos Rodríguez, presidente del organismo infantil, es sabedor que Reynosa se encuentra en Fase 2 y tiene el derecho de practicar deporte a un 25% combinado con las medidas de salud ya establecidas desde el inicio de la pandemia Covid-19, pero por el momento junto a la mesa directiva su mayor importancia es no arriesgar la salud de los niños.

"La idea es que las clases sean presenciales, muchos ya quieren empezar (jugar) pero yo no quiero que ningún niño se me vaya a contagiar y vaya presentarse algún problema con un padre de familia en que se van a molestar porque se contagió jugando, preferimos esperar a que se avance otra fase y no se presente muchos contagios", explicó Rodríguez.

El dirigente del organismo púrpura va sostener una reunión con entrenadores y padres de familia para explicarles los nuevos protocolos que se establecieron como la implementación de la prueba Covid-19 a los niños y en caso de que aprueben esa medida se reanudarán aunque sea los entrenamientos.

"No se me desesperen los padres de familia queremos hacer todo esto lo mejor posible, sabemos que otras ligas ya empezaron a practicar lo cual no se me hace justo, porque nosotros nos fijamos en la parte humana porque primero está la salud de los niños", expresó

El pasado 18 de septiembre dirigentes de diversas ligas deportivas de la ciudad sostuvieron una reunión con Adalberto Elizondo, coordinador jurisdiccional de Coepris en Reynosa, en el que se estableció que el deporte infantil se puede llevar a cabo a partir de los 8 años, siempre y cuando cumplan con los protocolos de salud.