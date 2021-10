Ponle freno al Alzheimer

"En el tema de memoria ayuda mucho tener apoyos visuales en casa como un calendario, un reloj y recordatorios porque pueden olvidarlos al paso de una hora y tener recordatorios les ayuda a darles tranquilidad".

El especialista recomienda que al llegar a los 60 años de edad se recomienda realizar una prueba cognitiva como prevención de la enfermedad.

"Las pruebas cognitivas miden la capacidad de atención, de memoria a corto plazo y de lenguaje, esto arroja un puntaje de acuerdo a la edad, cuando está alterado hay que determinar que la alteración cognitiva afecta el día a día de la persona.

"Uno puede hacerse pruebas cognitivas más jóvenes y es importante revisar si tenemos antecedentes de familia de abuelos o padres, si es así, es necesaria una prueba genética", aconseja.

El Alzheimer es una enfermedad multifactorial y hasta el momento no hay un origen comprobado, el doctor comenta que una persona que padece esta enfermedad puede vivir de 10 a 12 años más.

"Un tercio de las personas que tiene la enfermedad tiene factores de vida modificables, el hecho de haber llevado una dieta altamente calórica promueve el sobrepeso e inflación en el cuerpo, y aumenta el riesgo de tener Alzheimer al igual que el tabaquismo y alcoholismo crónico. Si podemos bajarle un 33 por ciento al riesgo, estaría bien.

"El tratamiento es importante en todas las etapas, y hay tratamientos con medicamentos y no medicamentos. Sobre todo en la edad temprana hay medicamentos que tienen varios años de utilizarse, puede mejorar su desempeño cognitivo, no funciona igual en todas las personas, no son medicamentos que curen", profundiza.

Con el grueso de la población que no utiliza medicamentos como tratamiento, añadió el especialista, es importante estimular las áreas cognitivas que estén afectadas como la memoria, el lenguaje, razonamiento en terapia cognitiva y ocupacional para mantener la independencia del individuo el mayor tiempo posible.

¿Qué hacer?

Acciones a realizar para evitar el deterioro físico y mental:

- Actividad física para aumentar la coordinación y movilidad.

- Calendario, reloj y recordatorios para incentivar la memoria.