Pone pausa a OnlyFans

Tras la cuarentena por la pandemia, le regresó el trabajo a DJ Nefertiti y ahora no le faltan presentaciones con su " Gold Tour ", con el que no solo prende con sus mezclas, sino con el "taco de ojo" que ofrece al tocar en bikinis diminutos.

Tras la cuarentena por la pandemia, le regresó el trabajo a DJ Nefertiti y ahora no le faltan presentaciones con su "Gold Tour", con el que no solo prende con sus mezclas, sino con el "taco de ojo" que ofrece al tocar en bikinis diminutos.

La mala noticia, la tapatía ahora está tan ocupada, que tuvo que alejarse de su OnlyFans donde ya tenía una buena base de seguidores.

"Ahora sí tengo la agenda llena. Me llegaron bastantes fechas para presentaciones y al Only hay que dedicarle tiempo, porque puede ser demasiado absorbente", cuenta la también modelo.

Aunque acepta que no le faltan los pretendientes o las propuestas de "sugar daddys" que la quieren sacar de la pista, ella hace "oídos sordos" y prefiere darle el cien a sus shows que tienen un toque único que pocos ofrecen en la pista.

"Para preparar mi selección de música por evento me llevo de 3 a 4 días; además, analizo bien cada lugar en el que me presento y, por supuesto, están las chicas sexys gogodancers que me acompañan ambientando la noche", cuenta la DJ en entrevista.

El secreto de la talentosa jalisciense es que sabe mezclar deep house, tech house, ducht y EDM.