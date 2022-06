Pegan los robacarros en Soriana y escuela

Luego de ingresar a realizar unas compras, un hombre sufrió el robo de su unidad la cual había dejado estacionada en un centro comercial.

El robo se registró el pasado fin de semana en la tienda Soriana Hidalgo, ubicada en el bulevar Del Maestro, a la altura de la colonia Las Fuentes.

El afectado dijo a las autoridades que dejó su vehículo Nissan Sentra, de color rojo, modelo 2006, placas americanas, en el estacionamiento, frente a la mueblería Famsa, para entrar a la tienda.

Al regresar más tarde se percató que ya no estaba su unidad por lo que descubrió el robo, comentó a los números de emergencias.

Las autoridades le pidieron que presentara la denuncia ante las autoridades ministeriales.

El robo de la unidad se registró en el estacionamiento de la tienda comercial Soriana Hidalgo, frente a la mueblería Famsa.

EN JARACHINA

Una persona denunció el robo de su camioneta que tenía estacionada sobre la calle afuera de un plantel educativo ubicado en la colonia Jarachina Norte.

Los hechos ocurrieron a las 12:03 horas de ayer, en la calle Jacarandas entre Ciruelos.

Se trata de una camioneta Chevrolet Blazer modelo 2002 de color gris claro.

La víctima se dirigió a donde había dejado su unidad y esta ya no se encontraba.

Indicó que estaba justo a un costado de la Escuela Secundaria General numero 12 Profesor Salvador Estrada.

Al percatarse de que no estaba, la víctima primero se aseguró si no se la había llevado alguna grúa y llamó a las oficinas de Tránsito, donde le informaron que no la tenían.

Luego llamó al número de emergencias 911 para reportar el robo y posteriormente se dirigió ante las autoridades correspondientes a presentar formal denuncia.