Podría trabajar nuevamente con Luis Miguel

Ciudad de México

Han pasado más de 27 años desde que Armando Manzanero trabajó al lado de Luis Miguel cuando le coprodujo su disco "Romance" y aún con el paso del tiempo, el cantautor no negó que le gustaría volver a escuchar algún tema hecho por él en la voz de "El sol".

"Mire, le voy a volver a decir. Es un trabajo y si va a querer trabajar conmigo quiero decirle que grabar al lado de ese señor es algo de lo más hermoso que puede haber para un músico de buen gusto, buenas orquestas, buenas salas de grabación, buenos arreglistas y cosas muy bonitas. Ojalá que sí y va a ser muy agradable".

NO CONOCIÓ A LUISITO REY

"Nunca conocí a Luisito Rey. Yo cuando conocí a Luis Miguel ya estaba en manos de Hugo López, que fue lo mejor que le pudo haber pasado". Al ser cuestionado sobre el pasaje donde se ha hablado de un consumo de una droga en la vida del cantante, supuestamente ocasionado por su padre, dijo desconocer lo sucedido. "A mí nunca me lo contó, ni nunca lo vi, ni nunca me enteré, por lo cual soy ignorante. Si él lo conversó, pues caramba por qué no lo conversó a mí también".

Respecto a Hugo López, luego de que su nombre ha sido nuevamente mencionado gracias a la serie de Luis Miguel, mencionó: "tengo los mejores recuerdos del mundo. A veces le pregunto a Dios cuando converso con él, ¿por qué se va tan pronto gente tan buena y tan positiva como él?".

Sobre las fiestas de las que se han hablado en su vida, dijo nunca haber estado en ellas. "No, yo estuve viviendo con Céspedes y con Juan Carlos Calderón en casa de Luis Miguel y jamás me enteré de ninguna fiesta".

De igual forma, negó que el intérprete de "La incondicional" no quisiera hacer boleros para enfocarse en otro género. "No es cierto. Es la mentira más grande que puede haber porque Hugo López me dijo textualmente: ´el nene ya quiere grabar canción romántica porque en sus viajes lleva su música romántica´. Yo ni conocí a la esposa de Hugo López".