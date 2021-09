'Podría dejar la Presidencia sin sentirme mal'

"Es mucho lo realizado y sería difícil dar marcha atrás a decisiones o acciones que se han tomado por el bien del pueblo y de la Nación. ¿Cómo podrían los conservadores quitar las pensiones, las becas a los estudiantes pobres? ¿Cómo volver al lujo, a las extravagancias en el ejercicio del Gobierno?

"¿Cómo retornar a la privatización depredadora de los bienes públicos? ¿Cómo lograrían que volviera a imperar la corrupción? Un retroceso no sería cosa fácil", aseveró.

López Obrador dijo que en la consulta de revocación de mandato del próximo año la gente votará porque culmine su Presidencia en 2024.

"Vamos bien y estoy seguro que la gente va a votar en marzo próximo porque continúe mi periodo, porque continúe hasta finales de septiembre de 2024.

"Si tengo suerte y termino, creo que vamos a consumar la obra de transformación y no dejaremos ningún pendiente. Cuando esté entregando la banda presidencial diré a los cuatros vientos: misión cumplida, me voy a Palenque y les dejo mi corazón", añadió.

Por austeridad, ahorros de 1 billón 400 mil mdp

Tras mencionar los recursos invertidos en el aeropuerto Felipe Ángeles y los ahorros que representó cancelar el proyecto de Texcoco, el Presidente aseguró que con la política de austeridad que han aplicado, en lo que va de su Gobierno se han ahorrado 1 billón 400 mil millones de pesos.

"Es demostrable", aseguró "que no permitir la corrupción y la impunidad ayuda a liberar fondos para el bienestar y el desarrollo del país, esa es la fórmula, no permitir la corrupción, gobernar con austeridad y no permitir la impunidad, moralizar la vida pública de México".

"Al mismo tiempo que comenzamos a combatir la corrupción, reitero se puso en práctica una política de austeridad republicana, en dos años nueve meses hemos ahorrado 1 billón 400 mil millones de pesos en compras y contratos".

Lo que ha permitido liberar más presupuesto en beneficio del pueblo, dijo, han sido la reducción del robo de combustible, la disminución de la defraudación fiscal y otras malas prácticas que proliferaban en la hacienda pública, la austeridad y la cancelación de fideicomisos, de contratos leoninos y fondos que se manejaban de manera discrecional.