´Pocos clientes´

Pedro Benítez Carrillo, dueño de uno de los negocios afectados por la situación.

"Apenas están sobreviviendo nuestros negocios que operan a lo largo de la arteria misma que quedó peor que como estaba y todavía hay el rumor de que no hay dinero para reponer el asfalto y que así quedará aunque", dijo Pedro Benítez Carrillo.

Aquí hay varios establecimientos comerciales desde restaurantes o taquerías así como taller de enderezado y pintura, peluquería o barber shop y otros más pero cómo llegan a nosotros si la calle principal sigue estando intransitable hasta el momento, agregó.

"Estamos muy castigados por la tardanza en la ejecución de la obra de drenaje sanitario que se atendió por parte de la COMAPA (Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado)", indicó el propietario de una peluquería.

Lamentó el hecho de que se hayan tardado tantos meses para reparar un colector y reponer una tubería de drenaje.

La clientela se ha ido alejando precisamente porque no pueden llegar ni en carro o camioneta a los comercios y bueno hay quienes vienen a pie, pero no son muchos, son sencillamente pocos y todo porque no le imprimieron velocidad a los trabajos.