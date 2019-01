Plantón de ambulantes frente al Ayuntamiento

Tampico, Tam.- Poco más de 50 comerciantes ambulantes se plantó en protesta en las afueras de la Presidencia Municipal exigiendo se les permita vender en el primer cuadro de la ciudad: el alcalde Jesús Nader advirtió que se mantendrán firme, toda vez que debe existir orden en las zonas de tráfico de peatones y vehículos de esa zona.

La protesta inició alrededor de las 09:00 horas, en donde los a través de Ana Rocha Reyes y Yemina Chablé Rosas se informó que existía la inconformidad, toda vez que los habían reubicado al segundo cuadro de la ciudad en donde, no hay las ventas que ellos requieren para su subsistencia.

"Se niegan a no darnos (primer cuadro), el segundo cuadro no hay nada. Hay gente que ya están y que no sacan ni para la comida, nada más los gastos porque ellos pagan taxi para venirse... Somos de aquí de Tampico, hay compañeros que venden troles, fresas, mallones, yo vendo calcetas, otros que venden nopales, frutas, de todo... Es que en segundo cuadro no hay nada".

Los manifestantes incluso obstruyeron la calle Cristóbal Colón, frente al Palacio Municipal, exigiendo que los atendieran y les regresaran a sus áreas de ventas.

Por su parte del alcalde Jesús Nader Nasrallah, dijo que se mantendrán firmes ante la postura de los informales, pues ha sido una de las peticiones del sector comercio instalado y que sí paga impuestos, que se les retiren de esa zona céntrica.

"Ellos nos dicen que no accedamos a ningún tipo de presión por parte del comercio informal y estamos tomando esa posición de respaldo, porque en Tampico debe de haber orden y disciplina y no nos vamos a asustar por algún plantón o cierre de calle".