Plantean rutas para preservar el acervo de Banamex

Este acervo, integrado por inmuebles coloniales, colecciones de arte pictórico y escultórico, además de arte popular y un archivo histórico, fue valuado por Banamex en 64.5 millones de dólares hace dos décadas, un monto que, a partir de dicho cálculo, el Departamento de Análisis de REFORMA estima que hoy alcanzaría casi los 100 millones de dólares, considerando solamente el índice de precios de Estados Unidos.

Con su venta, junto con la banca minorista e infraestructura de la institución, no hay certeza de que el futuro comprador lo mantenga íntegro.

"No tengo acceso al catálogo de la obra y de todo lo que se va a poner en juego, pero son piezas de mucho valor", insiste Piedras. "Son piezas que yo normalmente más bien califico como invaluables".

Auténtico patrimonio que, como tal, está protegido por la Ley General de Bienes Nacionales, impidiendo su comercialización dentro y fuera del País.

"A mí sinceramente me sorprendió que (Banamex) incluyera este componente en el elemento de desincorporación. No creo que les preocupe o interese tanto la parte del lucro, de la monetización por estas piezas que son patrimonio nacional y, por lo tanto, no son susceptibles de venderse al extranjero", comparte el economista.

"O sea, no estamos hablando de una mercancía susceptible de ponerse a subasta en el mercado internacional, porque en ese momento aplicarían leyes nacionales de protección a esta obra".

Lo preocupante, en todo caso, es el conjunto de obra desprotegido legalmente y que el futuro comprador podría comerciar legalmente y sin impedimentos, como son las pinturas que no están catalogadas como monumentos artísticos.

Para guarecer el destino de tales piezas, el especialista en política cultural Carlos Lara y la organización de activismo jurídico Artículo 27 están delineando una propuesta mediante la cual, entre otras posibilidades, las autoridades mexicanas puedan adquirir de manera separada parte del acervo cultural del banco, negociando a partir de los impuestos que la compraventa de Banamex generará.

En el momento que dicha operación pase por la aduana del Estado, explica Lara a REFORMA, éste puede negociar la compra del acervo a través de una estrategia fiscal que, básicamente, consistiría en adquirirlo a cuenta de impuestos futuros.

"Crear un patronato, una figura público-privada donde estén, por supuesto, las Secretarías de Estado -Cultura, con el INBA y el INAH; Hacienda, y hasta la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México-, pero también cualquier empresario que quiera adherirse a este programa.

"Hablo de Fundación Cultural Slim; de Arte y Cultura, de Grupo Salinas, o de Fundación Cultural Televisa", amplía Lara. "(Que se les convoque diciendo): 'Señores empresarios, éntrenle a un programa para hacer del pueblo mexicano este acervo'".

Y, reitera el experto, no sería ir por la totalidad del acervo, sino por aquellas piezas sin declaratoria de monumento susceptibles de comercializarse.

Una operación a mediano y largo plazo diametralmente distinta a la expropiación planteada desde hace dos décadas por el hoy Canciller Marcelo Ebrard como vocero del "Comité Pro-Defensa del Patrimonio Cultural Banamex", que entonces exigía mantener la integridad del acervo ante la compra de Banamex por parte de Citigroup.

Ebrard, ahora, ha propuesto nacionalizar el acervo a manera de retribución por los cuantiosos recursos públicos destinados a salvar a la banca mediante el Fobaproa.

"Si el problema es el nacionalismo, este nacionalismo rancio de la 4T, lo resuelves diciendo: 'Vamos a adquirir aquel patrimonio que no está declarado por ley. No todo el patrimonio'", remarca Lara.

"Entonces no me parecería del todo un nacionalismo rancio, ahí ya no. Ahí me parece que el Estado está creando condiciones para que el sector privado, a cuenta de impuestos futuros, pueda hacer de un recurso que iba a entrar al Estado por impuestos, pues que entre con estos bienes culturales".

Claro que para esto, subraya el experto, lo primero es que las propias autoridades se pregunten: ¿Para qué quieren un acervo de esta naturaleza? En especial cuando han demostrado su fracaso, sobre todo en la actual Administración, para la gestión y conservación del patrimonio.

Luego, habiendo decidido que tales bienes deben ser públicos, admitir que no cuenta con recursos suficientes -"hoy menos que nunca, porque todo está concentrado en Chapultepec, en ocurrencias como el Aeropuerto (Felipe Ángeles), el Tren Maya y tal"-, y que necesita echar mano de la Iniciativa Privada.

Específicamente en lo que toca a cultura, arte y patrimonio, Piedras destaca que en México se ha logrado una dupla muy virtuosa entre el sector público y el privado, con instancias como Fundación Jumex o el propio Fomento Cultural Banamex cumpliendo una importante labor.

"Pensar en una suerte de nacionalización o estatización, a mí no me gusta como figura que rompa esta dupla que estoy describiendo. Yo sí prefiero que estén las dos operando y que así continúen.

"Y menos cuando se habla ya en términos de retórica política, casi yo llamaría hasta panfletera, de 'para resarcir al pueblo los saqueos de los que ha sido víctima'. No, aquí estamos hablando de otra cosa. Original e irrenunciablemente, el patrimonio ya es propiedad de la Nación", apunta el economista.

Independientemente de quien vaya a ser el nuevo responsable de este importante acervo cultural, Piedras apunta a vigilar que se respete tanto la protección que la legislación le otorga, así como el blindaje con que actualmente cuenta de manera interna en la institución.

"Que se cuide, se aplique el doble blindaje, para que en manos de quien quede, quede con una responsabilidad de preservación, de exhibición y hasta de acrecentamiento de este patrimonio, como lo hizo Banamex en su momento", concluye.