Plantean profesores demandas laborales

Debido a que los maestros en Tamaulipas han obtenido buenos resultados en sus evaluaciones, es que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación está solicitando tres puntos importantes para garantizar sus derechos.

El primero, que no se obligue a los maestros a presentar el examen de evaluación; segundo, que quienes no fueron convocados y deseen presentar, se les considere; y, tercero, que los recursos presupuestales destinados para maestros con buenos resultados, no se desvíen para otro rubro.

Rigoberto Guevara Vázquez, secretario general del SNTE en Tamaulipas, indicó que solicitaron a la Secretaría de Educación en Tamaulipas, por medio de un documento, se consideren estas peticiones.

"En Tamaulipas no tenemos mucho problema porque hemos salido en muy buena circunstancia de la evaluación, es uno de los estados que siempre sale bien, hasta ahorita no se ha despedido ningún trabajador por una falta de evaluación".

Esto dijo, les da la calidad moral para decir que en Tamaulipas, los maestros están preparados.

APROBADOS

Guevara Vázquez destacó que en Tamaulipas el 50 por ciento de los 29 mil trabajadores de la educación, han presentado su examen y han obtenido buenos resultados.

"Esta evaluación se ha dado en nivel medio superior y superior tiene muchísimos años. Son dos rubros diferentes en la Reforma, el nuevo ingreso y desempeño y los que van por promoción y estimulo. No se puede confundir porque son varios rubros que establece la Reforma".

Los de de nuevo ingreso explicó, lógicamente tendrá que evaluarse para poder accesar a una plaza y en el termino de dos años, podrán buscar su basificación.

´Hay cuestiones que tenemos que rescatar del servicio profesional docente y de la Reforma Educativa, pero lo que el maestro no quiere, es que sea una Reforma que lesione el derecho de los trabajadores".

Se ha buscado dijo, que la Reforma sea buena y que deje beneficios.

"Por eso hicimos este documento, con la visión de que dentro del marco legal se hiciera un acuerdo con el Servicio Profesional que lo pueden hacer los mismos gobernadores con los Secretarios de Educación y se pueda decir que el maestro que quiera evaluarse y salió seleccionado que vaya, si hay algunos otros que quieren evaluarse y no se los permiten porque no salieron en el listado, que vayan voluntariamente esa evaluación".