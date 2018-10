Piden refugio a México 1,699

Cd. Hidalgo, Chis.

De acuerdo con la información actualizada de las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, suman mil 699 las solicitudes registradas por el Instituto Nacional de Migración (INM); mientras que 495 hondureños deciden regresar a su país.

Las dependencias, mediante un comunicado indicaron que mantienen activa la fase de auxilio y atención humanitaria en apoyo a migrantes centroamericanos que ingresaron a territorio nacional el pasado fin de semana.

En tanto, las autoridades mexicanas registraron mil 699 solicitudes de refugio, las que más destacan son las de niñas, niños y adolescentes, así como de mujeres, que se encuentran alojados en el Recinto Ferial de Tapachula, Chiapas, para ser atendidos por el INM y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.

La cifra represente 65% de incremento en relación al corte del pasado domingo 21 de octubre, cuando se registraron mil 28 solicitudes.

Asimismo, el INM ha recibido 495 solicitudes por los migrantes hondureños, para realizar el retorno voluntario a su país.

De acuerdo con las Secretarías de Estado, poco más de 471 migrantes hondureños permanecen en la Estación Migratoria Siglo XXI del INM, de esta ciudad, efectuando diversos trámites migratorios con la debida atención y protección de sus derechos humanos.

Por otro lado, el albergue del Recinto Ferial, que se ha acondicionado exclusivamente para esta contingencia con el apoyo de las autoridades locales y municipales, cuenta de manera continua con los servicios necesarios para la atención de las personas alojadas como es alimentación y servicios básicos.

Las autoridades anunciaron que al mediodía funcionarios de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores se reunieron con autoridades de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), con la finalidad de darle seguimiento a las solicitudes de refugio por parte de los migrantes.

Por otra parte, se estima que el número de personas que conforman la marcha es de alrededor de 4 mil 500 personas.

Cambio de ruta en la marcha

El embajador de Honduras en México, Alden Rivera, comentó que ha sido notificado de que la Caravana Migrante que se ubica aún en Chiapas, cambió su ruta para llegar a la frontera con Estados Unidos y ahora pasará por la Ciudad de México.

"Me informaron de un cambio en la ruta para llegar a Estados Unidos, que va a tomar un giro y va a pasar por Puebla y luego van a estar en la Ciudad de México. En ese sentido sí quisiera destacar que eso hace más evidente la connotación de carácter político que también está rodeando a la caravana. No es culpa de quienes vienen ahí, no es culpa de gente inocente que tiene sueños expectativas y aspira a cumplirlas en país distinto", destacó Rivera en entrevista.