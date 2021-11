Piden operativos contra venta de alimentos ´callejeros´

"La elaboración de platillos debe hacerse de manera muy cuidadosa, en este caso no fue así y es algo lamentable que no puede repetirse".* Bladimir Cortez, Canirac Reynosa.

Bladimir Cortez, presidente local de la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) señaló al respecto. "Nos reunimos después de este hecho para recordarle a la Coepris la importancia de verificar los puestos ambulantes, ya que algunos son operados sin registro, por personas que como todas quieren salir adelante, es un esfuerzo valido pero no se vale que se ponga el interés por encima de la salud, de la higiene, la elaboración de platillos debe hacerse de manera muy cuidadosa, en este caso no fue así y es algo lamentable que no puede repetirse".

Los casos de intoxicación fueron atendidos de manera oportuna en centros locales y los síntomas no fueron más allá de vómitos, nauseas y mareos.

Pero este hecho ha resaltado para la industria restaurantera formal, la falta de estrategias de vigilancia, que tengan como prioridad la salud por encima del interés económico.

En Reynosa diariamente operan decenas de cientos de negocios callejeros que ofertan bebidas, alimentos, postres y antojitos, razón por la que el líder de Canirac agregó: "Los restaurantes siempre somos vigilados y constantemente tenemos revisiones desde salud, de protocolos ahora con la pandemia, entre otras cosas, por eso el exhorto también va para la ciudadanía en general que consume en establecimientos no formales, a que antes de consumir vean cómo es la preparación, los ingredientes que no se arriesguen".

Bajo porcentaje

De acuerdo a Cortez, de los más de 2 mil 500 negocios de alimentos que hay en Reynosa, solo un promedio de entre 200 a 300 se encuentra afiliado a la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos (Canirac). "Sigue siendo bajo pero nosotros constantemente estamos afiliando, algunos tienen temor por asuntos de pagos e impuestos, pero hay muchos programas de apoyo que realmente generan beneficios entre las autoridades y las cámaras empresariales", concluyó.