Piden mismo trato por desaparecidos

El grupo de familias reclamó que cuando pusieron sus denuncias, miembros de la Fiscalía les pidieron no hacer búsqueda en redes sociales.

"¿Por qué a nosotros no nos escuchan, si gritamos? ¡Por favor! Somos muchas ¿Por qué a los demás sí y nosotros no?", cuestionó María Luisa.

En el caso de Lorena Mercado, otra manifestante, apenas después de año y medio de la desaparición de su hija, Alejandra Osorio, comenzó a circular una ficha de búsqueda.

"Jamás circuló en ninguna plataforma ni de protocolo Alba, la Comisión de Búsqueda apenas me acaba de hacer la ficha, yo me pregunto por qué en algunos casos ponen tanto empeño y en otros no", lamentó.

La joven fue vista por última vez después de dejar a su hijo en el kínder en la Colonia Cantarranas de Guadalajara.

Las personas rechazaron el diálogo con la Coordinadora de Alerta Amber, Amparo Ramos, pues dijeron que solo prometió en otras ocasiones.