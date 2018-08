Piden a escuelas privadas no incrementar colegiaturas

La PROFECO (Procuraduría Federal de Protección al Consumidor) exhorta a las escuelas privadas de nivel primaria, secundaria y de educación medio superior para que no incrementen las colegiaturas y mensualidades en el ciclo escolar que está por iniciar sin el previo aviso y acuerdo de los padres y madres de familia.

"Pero no tan sólo no deberán aumentar los cobros sino también deberán obligar a los educandos comprar los uniformes en dichas instituciones educativas. El año pasado se sancionó a dos planteles por incurrir en ese tipo de faltas", declaró Alberto Martínez Cavazos, encargado de despacho en la dependencia federal.

La obligación de cumplir con la comercialización de los servicios educativos y el respeto a los precios así como al hecho de que los alumnos compren los uniformes en donde mejor les convenga, está plasmado en un reglamento emitido en marzo de 1992.

Algún padre o madre de familia que una vez inscrito y efectuado el pago correspondiente tendrá un plazo de dos meses para determinar si continúa o no en el colegio para comunicarlo a los directivos los que están obligados a devolverles el 100 por ciento de lo pagado por no haber avisado con anticipación su decisión de de que su hijo o hija no continúe ahí.

Pero si se rebasa el tiempo establecido entonces únicamente recibirán el 50 por ciento.

Dijo que el año pasado se impusieron multas en contra del Instituto Colón y otra contra el Colegio Mexicano.

En el caso de las universidades, señaló Martínez Cavazos, también se levantan multas cuando no les entregan a los alumnos el título o no les respetan las mensualidades.