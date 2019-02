Piden ampliar plazo para poder cumplir

Piden al gobierno federal que den más tiempo para que las empresas en general, puedan cumplir con el aviso para poder obtener el estímulo fiscal del IVA en la frontera.



Francisco Tenorio Rivera, sindico del contribuyente de CANACINTRA y contador, comentó que si hay una disposición de diferir la facturación hasta el 01 de abril, también se debería de correr el límite para solicitar el aviso y registrarse ante el SAT.

"Hay muchos que no han podido hacer su trámite por alguna circunstancia, hacemos un exhortó para que tomen en cuenta que muchos contribuyentes todavía no hacen su aviso", dijo.

El contador explicó que ha habido muchas dudas y falta de información, por lo que es necesario que la autoridad emprenda una campaña de información para los empresarios.

"No ha habido un canal de comunicación con el público, con los contribuyentes, eso ha generado una serie de dudas y no saber qué hacer, sobre todo los pequeños comercios todavía no hacen su trámite, si sería importante que se extendiera", expresó.

Comentó que además son muchos requisitos que se tienen que cumplir, por lo que asusta sobre todo a los pequeños y medianos empresarios.

"La gente está renuente o con dudas de cómo le van hacer, yo creo que es bueno extender el plazo del IVA, si no ver a qué contribuyente puede cumplir con la información, no se han aclarado muchas dudas en torno al IVA y el ISR, el contribuyente no sabe que hacer, es falta de información", recalcó.

Explicó que las medidas son buenas, pero por cuestión de tiempo se ha provocado que no todos puedan solicitar el aviso para acceder al estímulo, pero se puede rectificar para avanzar en el tema.