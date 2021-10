Pide disculpas Lalo Mora por manosear a sus fans y dice llorar arrepentido

"No me preguntes cosas porque no le he pedido (perdón), pero quiero pedirle, sí, ¡cómo no!, a mí me da mucha pena eso y ¡qué caray!, no sé cómo explicarlo, pero a Dios y a ella son a los que debo de pedir una disculpa. He llorado sinceramente, por tonto", dijo.

Y es que, según el intérprete, la chica a la que le tocó el seno fue de manera accidental, ya que se iba a caer.

Mora también agregó que él no sabe cómo llegó la imagen en donde aparece apoyando una campaña contra el cáncer de mama a redes sociales, que ni enterado estaba.

"No, no, no, si no puedo ni hablar, ¿Cómo crees que voy a andar con esas cosas?... no, no", comentó.

"No, no me agarré, sencillamente, me aventó ella, se asustó, y como que me aventó la mano, eso es todo", dijo Lalo Mora, Cantante